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Мир

Репетитор умер на рабочем месте из-за чрезмерной нагрузки

2 минуты чтения 18:07 | Обновлено: 18:09

20-летний репетитор из Китая по фамилии Ли умер на рабочем месте после того, как проработал несколько дней сверхурочно из-за необходимости завершить дела перед отпуском и свадьбой, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Мужчина трудился в компании, предоставляющей услуги в сфере онлайн-образования для школьников. Журналисты отмечают, что он работал с 400 учениками одновременно. Работодатель заявил, что для Ли не было запланировано сверхурочной работы, а в день его смерти в компании проходил корпоративный праздник. Семья мужчины готовит документы для обращения в суд.

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SCMP отмечает, что 22 апреля Ли отправился в офис, где планировал работать до поздней ночи. Невеста мужчины не смогла дозвониться до него и обратилась в полицию. Утром его нашел уборщик, позже семье сообщили о смерти Ли из-за внезапной остановки сердца.

Работодатель мужчины выразил сожаление из-за его смерти, пообещав сотрудничать с семьей Ли. Местные власти подтвердили, что родственники репетитора готовят доказательства того, что его смерть была связана с условиями работы. Родственники отметили, что мужчина вырос в бедной семье.

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Журналисты со ссылкой на информацию от бывших работников компании и сообщения местных СМИ сообщают, что работодателя Ли ранее уже обвиняли в создании условий работы, в которых сотрудникам приходится трудиться сверхурочно. SCMP отмечает, что персонал был обязан отчитываться перед начальством за посещение туалета и при уходе на обед. Собеседники газеты рассказали о том, что один из репетиторов был вынужден регулярно перерабатывать по шесть часов в день.

SCMP также сообщает, что законодательство Китая строго устанавливает максимум часов сверхурочной работы в месяц, их количество не может превышать 36 часов. Обычный рабочий день сотрудника должен составлять восемь часов.

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