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Мир

Самое большое в мире электрическое судно спустили на воду

2 минуты чтения 15:36 | Обновлено: 15:38

Австралийская судостроительная компания Incat спустила на воду самое большое в мире судно, работающее на аккумуляторных батареях. Паром длиной 130 метров называется «Hull 096» и предназначен для рейсов между столицей Аргентины Буэнос-Айресом и портами Уругвая, сообщила The Guardian.

«Hull 096» оснащено аккумуляторными батареями весом более 250 тонн и имеет около 40 мегаватт-часов заявленной мощности. В Incat судно назвали «гигантским скачком вперед в области экологичного судоходства», а сам проект «самым сложным» за всю 47-летнюю историю компании.

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Производственные мощности Incat расположены на острове Тасмания. «Hull 096» заказал южноамериканский паромный оператор Buquebus. Во время церемонии спуска на воду в тасманийском городе Хобарте представители Incat сообщили, что паром сможет перевозить до 2100 пассажиров и 225 автомобилей через реку Плейт на границе между Аргентиной и Уругваем.

Председатель совета директоров Incat Роберт Клиффорд заявил, что надеется построить «еще больше экологичных судов для мирового рынка». Компания заявила, что «Hull 096» является не только самым большим электрическим судном в мире, но и «самым большим электромобилем такого рода из когда-либо построенных».

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В Incat рассказали, что силовая установка судна представляет собой систему батарей, подключенную к восьми водометам, а мощность установки в четыре раза превышает мощность любого из предыдущих подобных двигателей, созданных компанией.

Предыдущий рекорд размера находящегося в эксплуатации судна с электрическим двигателем принадлежит контейнеровозу «Greenwater 01», спущенному на воду в марте. Длина этого контейнеровоза, построенного китайской компанией Cosco, составляет 120 метров.

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию за прошлый год, на долю глобальной судоходной отрасли приходится 3 % выбросов в атмосферу.

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