Развитие ИИ вернуло популярность ядерной энергетике

Рост мирового спроса на электроэнергию, во многом обусловленный развитием искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, вернул интерес к ядерной энергетике, которая десятилетиями считалась слишком дорогой, долгой и противоречивой. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов.
Как отметил генеральный директор инвестиционной компании Ocean Wall Ник Лоусон, еще не так давно «золотым билетом» в стабильное энергетическое будущее считались возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце. Однако в ходе разработки соответствующих проектов стали очевидны недостатки — проблемы с колебаниями уровня электрогенерации и передачей электроэнергии на большие расстояния. Это сделало добычу электричества из этих источников не лучшим способом обеспечения стабильного энергоснабжения.
В то же время, по словам Лоусона, современная ядерная энергетика предлагает надежное и масштабируемое решение в этой области, которое уже привлекает как частных инвесторов, так и власти целых государств.
В свою очередь, генеральный директор стартапа модульных атомных реакторов Blue Energy Джейк Юревич пояснил, что в значительной степени внимание, которого вновь удостаивается ядерная энергетика, обусловлено именно развитием модульных реакторов. В отличие от традиционных они меньше и эффективнее, а их строительство занимает значительно меньше времени.
Однако, как отметил Юревич, с развитием ядерной энергетики в мире все более актуальной становится проблема поставок ядерного топлива, а именно урана. С ним согласился Лоусон, напомнив, что «цены на уран выросли в три раза за последние четыре года, а предложение упало».
В конце апреля американское издание Foreign Affairs опубликовало статью, в которой рассказало о «другой ядерной гонке», где США уже более 50 лет уступают России и Китаю. Речь идет о строительстве ядерных электростанций по всему миру, в том числе с применением современных модульных реакторов.