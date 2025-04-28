СМИ рассказали о проигрыше США в «другой ядерной гонке»

США уже более 50 лет уступают России и Китаю в «другой ядерной гонке». Речь идет о соперничестве стран в сфере развития ядерной энергетики. Причиной такого положения дел сотрудница Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли при американском Минэнерго Джузель Ллойд назвала рост издержек, общественное недовольство и проблемы с регулированием. Об этом она написала в колонке, опубликованной изданием Foreign Affairs.

По словам эксперта, мировым лидером в области строительства атомных электростанций на данный момент является Россия. Так, российская госкорпорация «Росатом» участвует в строительстве 25 таких объектов, шесть из которых — внутри России, а остальные — за рубежом. В свою очередь, Китай за последние десять лет заключил контракты на строительство девяти реакторов в четырех странах и, по словам Ллойд, сохранил «беспрецедентные темпы развития своей атомной промышленности».

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«Обе страны особенно быстро осознали потенциал малых модульных реакторов (SMR), которые обычно могут вырабатывать до трети энергии, производимой обычными атомными электростанциями», — отметила автор статьи. По ее словам, конструкция таких реакторов позволяет строить их в районах с недостаточной пропускной способностью электросетей, а сами они дешевле обычных.

В своей колонке Ллойд отмечает, что в течение следующих нескольких лет мировой спрос на электроэнергию будет расти примерно на 4% в год, при этом примерно 85% этого роста придется на долю развивающихся стран, с которыми активно сотрудничают Китай и Россия. Если такая тенденция сохранится, то она, по мнению Ллойд, может привести к изменению «глобального энергетического ландшафта» и смещению «баланса геополитической власти».

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«Растущая потребность в электроэнергии для питания ИИ в сочетании с желанием развивающихся стран получить доступ к энергии означает, что государства, способные быстро и недорого экспортировать малые модульные реакторы, будут становиться все более влиятельными партнерами для других государств», — написала Ллойд, подчеркнув, что Россия и Китай уже используют свои инвестиции в ядерную энергетику других стран для усиления своего экономического и политического влияния на них.