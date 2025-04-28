СМИ рассказали о проигрыше США в «другой ядерной гонке»

США уже более 50 лет уступают России и Китаю в «другой ядерной гонке». Речь идет о соперничестве стран в сфере развития ядерной энергетики. Причиной такого положения дел сотрудница Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли при американском Минэнерго Джузель Ллойд назвала рост издержек, общественное недовольство и проблемы с регулированием. Об этом она написала в колонке, опубликованной изданием Foreign Affairs.
По словам эксперта, мировым лидером в области строительства атомных электростанций на данный момент является Россия. Так, российская госкорпорация «Росатом» участвует в строительстве 25 таких объектов, шесть из которых — внутри России, а остальные — за рубежом. В свою очередь, Китай за последние десять лет заключил контракты на строительство девяти реакторов в четырех странах и, по словам Ллойд, сохранил «беспрецедентные темпы развития своей атомной промышленности».
«Обе страны особенно быстро осознали потенциал малых модульных реакторов (SMR), которые обычно могут вырабатывать до трети энергии, производимой обычными атомными электростанциями», — отметила автор статьи. По ее словам, конструкция таких реакторов позволяет строить их в районах с недостаточной пропускной способностью электросетей, а сами они дешевле обычных.
В своей колонке Ллойд отмечает, что в течение следующих нескольких лет мировой спрос на электроэнергию будет расти примерно на 4% в год, при этом примерно 85% этого роста придется на долю развивающихся стран, с которыми активно сотрудничают Китай и Россия. Если такая тенденция сохранится, то она, по мнению Ллойд, может привести к изменению «глобального энергетического ландшафта» и смещению «баланса геополитической власти».
«Растущая потребность в электроэнергии для питания ИИ в сочетании с желанием развивающихся стран получить доступ к энергии означает, что государства, способные быстро и недорого экспортировать малые модульные реакторы, будут становиться все более влиятельными партнерами для других государств», — написала Ллойд, подчеркнув, что Россия и Китай уже используют свои инвестиции в ядерную энергетику других стран для усиления своего экономического и политического влияния на них.