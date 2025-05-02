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Политика

Россия предложила помощь талибам в борьбе с терроризмом

2 минуты чтения 14:46

Спецпредставитель Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия готова оказать содействие талибам в борьбе с терроризмом в Афганистане по линии профильных структур. Об этом пишут РИА «Новости».

По словам Кабулова, решение Верховного суда России о приостановке деятельности движения «Талибан» сняло препятствия «для налаживания полноценного партнерства с Кабулом, в том числе в деле противостояния террористической угрозе». 

«Мы видим и ценим те усилия, которые талибы предпринимают в борьбе против афганского «крыла» ИГИЛ — «Вилаят Хорасан», исповедующего ультрарадикальную идеологию «глобального джихада». Эта группировка – общий враг для России и Афганистана, и мы будем оказывать посильное содействие властям этой страны по линии профильных структур», — заявил спецпредставитель Путина.

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Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России 17 апреля. В Генпрокуратуре отметили, что «Талибан» теперь исключен из реестра террористических организаций в России.

«Талибан» захватил контроль над Афганистаном, свергнув правительство президента Ашрафа Гани, в 2021 году, спустя два десятилетия после отстранения от власти. С тех пор в стране введены нормы шариата, практикуются публичные казни и нарушаются права человека — чаще всего женщин.

Так, афганкам запретили получать среднее и высшее образование, работать, говорить и петь на публике, а также появляться в общественных местах без сопровождения мужчины-родственника. Из-за запрета на передвижение без так называемого махрама многие не могут попасть даже в больницу, что привело к росту смертности среди женщин и новорожденных. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Афганистане ежедневно умирают 24 женщины и 167 младенцев — в основном по причинам, которых можно было бы избежать при наличии своевременной медицинской помощи. Более 14 миллионов жителей сельских районов не имеют доступа даже к базовым медицинским услугам.

Кроме того, в стране введены строгие требования к внешнему виду женщин: их тело и лицо должны быть полностью закрыты. Всего с момента прихода к власти талибы издали более 80 указов, ограничивающих права женщин.

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Некоторые жесткие правила также введены и в отношении внешнего вида мужчин. Им запретили брить и стричь бороды, носить прически, «не соответствующие нормам шариата», а также галстуки. Кроме того, мужчины обязаны одеваться так, чтобы тело было закрыто от пупка до колен. В апреле стало известно, что полиция нравственности террористического движения начала задерживать мужчин и парикмахеров из-за неправильно подстриженных бород.

Правительство талибов официально не признано международным сообществом, однако большинство стран мира де-факто поддерживают с ним те или иные контакты. Россия, в частности, сохраняла отношения с талибами и до официального решения суда: представители движения неоднократно приезжали в Москву, а Владимир Путин называл Афганистан союзником в борьбе с терроризмом.

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