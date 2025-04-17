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Политика

Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России

2 минуты чтения 15:52 | Обновлено: 16:31

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Отмечается, что решение вступает в силу незамедлительно. Само заседание проходило в закрытом режиме.

Генпрокуратура уточнила, что «Талибан» исключен из реестра террористических организаций в России. Запрет организации был приостановлен по иску генпрокурора.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», решение принял судья Олег Нефедов, который запрещал в России «движение ЛГБТ» и отказывал в исках к ФСИН Алексею Навальному.

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«Россия пошла на такой шаг именно сейчас, потому что теперь для этого появились все необходимые слагаемые. Если у нас наладится продуктивный диалог с действующими властями Афганистана, а потенциал для этого сегодня есть, это наверняка укрепит безопасность не только внутри этой страны, но и в соседних с нею государствах», — сообщил в разговоре с RTVI адвокат Александр Молохов, представляющий интересы «Талибана». 

В мае 2024 года МВД и Минюст обратились к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность исключения из списка террористических организаций афганского движения, пришедшего к власти в 2021 году. Позднее Путин заявил, что отношения с действующей властью в Афганистане «выстраивать как-то надо». 

Уже в декабре 2024 года он подписал закон, позволяющий исключать «Талибан» и другие организации из перечня террористических. Такое решение может принять суд, если будут представлены фактические данные о том, что организация после включения в список прекратила деятельность, «направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

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«Верстка» подсчитала, что с 2016 по 2025 год под уголовную или административную ответственность по делам, связанным с запрещенным террористическим движением «Талибан» в России, попали как минимум 37 человек. Один из самых заметных уголовных приговоров из-за упоминания «Талибана» получила журналистка Надежда Кеворкова, ей назначили штраф в 600 тысяч рублей по статье о пропаганде терроризма из-за двух постов в телеграм-канале. В одном из них говорилось о том, что представители группировки добивались освобождение своих пленников из тюрем Афганистана. 

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