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Мир

Власти Латвии захотели запретить русский язык в онлайн-банках

2 минуты чтения 13:30

Бюджетная комиссия Сейма Латвии поддержала предложение Министерства юстиции об отказе от использования русского языка в пользовательских интерфейсах онлайн-банков и документообороте. Об этом сообщают «Латвийские общественные СМИ» (LSM).

Авторы поправок предлагают перейти на государственный язык в мобильных приложениях и сайтах банков, а также при звонках в колл-центры. По их мнению, активное использование русского языка в сфере финансов ослабляет позиции латышского языка.

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Ранее парламентский секретарь Минюста Латвии Лаума Паэглькална отметила, что русский язык становится менее распространенным у молодежи. «Я думаю, мы все понимаем, что у нас выросло новое поколение, которое на самом деле не владеет русским языком», — заявила чиновница.

По мнению Паэглькална, в онлайн-банкинге и во время звонков в службу поддержки должен быть доступен латышский язык и какой-либо язык Евросоюза. Чиновница добавила, что это ограничение не касается личной коммуникации с сотрудниками банков при очном обслуживании или пояснениях.

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Представитель Латвийской ассоциации финансовой отрасли Эдгарс Пастарс заявил, что банки должны будут коммуницировать с клиентами таким образом, как решит государство. При этом он добавил, что некоторые банки уже сами отказались от русского языка, но некоторые не готовы к изменениям в ближайшее время, потому что у них остается много пожилых русскоязычных клиентов.

В прошлом году Латвия запретила использование русского языка в банкоматах. Закон вступил в силу 30 января. Согласно новым правилам, теперь интерфейсы банкоматов должны быть настроены на латышский и латгальский языки, дополнительно можно использовать языки стран-членов Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития, а также стран-кандидатов в эти объединения.

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