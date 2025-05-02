В соцсетях завирусился двойник Илона Маска

Шотландский певец Юго Дежан стал популярным в TikTok благодаря своему внешнему сходству с американским миллиардером Илоном Маском. Молодой мужчина опубликовал запись встречи с фанатами бизнесмена, которые приняли певца за Маска.

На ставший вирусным ролик обратили внимание таблоиды New York Post, Sun и Bild. Певец сказал New York Post, что не разделяет политическую позицию Маска и его взгляды.

Видео в тиктоке и инстаграме Дежана набрали в общей сложности более четырех миллионов просмотров.

28-летний Дежан родился в Люксембурге, работал в Берлине учителем английского и французского, сейчас живет в шотландском городе Абердине. Как музыкальный исполнитель мужчина выступает под именем Hugo One.

Ученики Дежана первыми обратили внимание на его на сходство с Маском, пишут таблоиды.

Затем на сходство стали обращать внимание случайные прохожие. На ставшим вирусным видео фанаты главы компании Tesla подходят к Дежану, обнимают его без спроса и делают с селфи.

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«Это же, блядь, Илон Маск!» — говорит на видео один из подошедших к Дежану молодых людей. Компания по очереди делает фото с певцом, а Дежан молча сидит на подоконнике заведения фастфуда, улыбается и в ответ слегка отрицательно качает головой.

«Эта шутка уже немного надоела, но, Шотландия, я люблю тебя», — подписал он опубликованное в соцсетях видео.

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Видео снял один из друзей Дежана, когда они отдыхали вместе. В тот вечер подвыпившие компании четырежды принимали певца за миллиардера, рассказал Дежан журналистам. Он признался, что ожидал у своего видео «пары просмотров», но не «такого масштаба».

«Пока люди знают, что я не согласен с Илоном или его взглядами, мне это не мешает», — заявил певец таблоиду New York Post. Дежан признался, что не любит, когда его принимают за Маска, но наслаждается вниманием, которое теперь получило его музыкальное творчество.