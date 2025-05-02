Мировые цены на сливочное масло установили новый рекорд

Мировые цены на сливочное масло в апреле выросли на 2,9% и достигли нового исторического максимума — рост продолжается третий месяц подряд. По данным продовольственного агентства ООН (ФАО), подорожание связано с сокращением запасов в Европе и высоким спросом на молочный жир.

В целом индекс продовольственных цен ФАО (FFPI), отражающий ежемесячную динамику мировых цен на ключевые продовольственные товары, в апреле составил 128,3 пункта. Это на 1% выше уровня марта. Сообщается, что повышение цен на зерновые, молочные продукты и мясо перевесило снижение цен на сахар и растительные масла.

Несмотря на рост, FFPI остался на 19,9% ниже своего рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине. Однако по сравнению с апрелем 2024 года он вырос на 7,6%.

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По данным агентства, индекс цен на молочные продукты ФАО в апреле составил 152,1 пункта, увеличившись на 3,5 пункта (2,4%) по сравнению с мартом и на 28,4 пункта (22,9%) по сравнению с апрелем прошлого года. Основным фактором этого повышения эксперты назвали рост цен на сливочное масло, которому способствовали высокие цены в Европе, сокращение запасов и высокий спрос на молочный жир, несмотря на сезонное увеличение производства молока.

Также отмечается рост международных цен на молочные порошки: обезжиренное молоко подорожало на 1,6%, цельное молоко — на 2,9%. Аналитики связали это со стабильным внутренним спросом и изменением экспортных потоков с Европы в Океанию, где сезонное сокращение производства молока вызвало дефицит предложения. В то же время цены на сыр выросли на 2,3% по сравнению с мартом на фоне высокого экспортного спроса и сокращения предложения в Океании.

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Ранее Росстат сообщил о росте потребительских цен в России на 10,6%. Так, в феврале 2025 года рост цен на сливочное масло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался на уровне 34,83%, на фрукты и овощи — 16%, на хлеб — 14,7%, на морепродукты — 18,08%, а на алкоголь — 11,67%.