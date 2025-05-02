EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мировые цены на сливочное масло установили новый рекорд

2 минуты чтения 15:32

Мировые цены на сливочное масло в апреле выросли на 2,9% и достигли нового исторического максимума — рост продолжается третий месяц подряд. По данным продовольственного агентства ООН (ФАО), подорожание связано с сокращением запасов в Европе и высоким спросом на молочный жир.

В целом индекс продовольственных цен ФАО (FFPI), отражающий ежемесячную динамику мировых цен на ключевые продовольственные товары, в апреле составил 128,3 пункта. Это на 1% выше уровня марта. Сообщается, что повышение цен на зерновые, молочные продукты и мясо перевесило снижение цен на сахар и растительные масла.

Несмотря на рост, FFPI остался на 19,9% ниже своего рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине. Однако по сравнению с апрелем 2024 года он вырос на 7,6%.

Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове
Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове
Он пропал, когда исследовал коренные племена. Есть версии, что его съели
Мир7 минут чтения

По данным агентства, индекс цен на молочные продукты ФАО в апреле составил 152,1 пункта, увеличившись на 3,5 пункта (2,4%) по сравнению с мартом и на 28,4 пункта (22,9%) по сравнению с апрелем прошлого года. Основным фактором этого повышения эксперты назвали рост цен на сливочное масло, которому способствовали высокие цены в Европе, сокращение запасов и высокий спрос на молочный жир, несмотря на сезонное увеличение производства молока. 

Также отмечается рост международных цен на молочные порошки: обезжиренное молоко подорожало на 1,6%, цельное молоко — на 2,9%. Аналитики связали это со стабильным внутренним спросом и изменением экспортных потоков с Европы в Океанию, где сезонное сокращение производства молока вызвало дефицит предложения. В то же время цены на сыр выросли на 2,3% по сравнению с мартом на фоне высокого экспортного спроса и сокращения предложения в Океании.

«Величайшая мистификация в истории»
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
Мир10 минут чтения

Ранее Росстат сообщил о росте потребительских цен в России на 10,6%. Так, в феврале 2025 года рост цен на сливочное масло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался на уровне 34,83%, на фрукты и овощи — 16%, на хлеб — 14,7%, на морепродукты — 18,08%, а на алкоголь — 11,67%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Популярная порноактриса приняла ислам
Интернет и мемы
Популярная порноактриса приняла ислам
Она пришла к вере после депрессии. Теперь она соблюдает пост и ходит в мечеть, но порно с ее участием по-прежнему выходит
16:55
Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове
Мир
Потомок первого долларового миллиардера исчез на острове
Он пропал, когда исследовал коренные племена. Есть версии, что его съели
00:01
«Величайшая мистификация в истории»
Мир
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
17:00 1 мая
Я сбежал из России в Германию
Общество
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
00:01 1 мая
Как понять логику мясорубки?
Политика
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
00:01 30 апреля
Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования