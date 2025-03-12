Росстат заявил об инфляции свыше 10%

В феврале этого года потребительские цены в России выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Относительно января цены выросли на 0,81%. Так, продовольственные товары подорожали на 1,27%. Больше всего подорожали овощи: картофель, виноград, помидоры, капусту, огурцы и бананы. При этом куриные яйца напротив подешевели. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,26%, а стоимость услуг — на 0,81%.

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При этом по сравнению с февралем прошлого года рост цен на фрукты и овощи оказался на уровне 16%, на хлеб — 14,7%, на морепродукты — 18,08%, на сливочное масло — 34,83%, на алкоголь — 11,67%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали бензин, медикаменты и строительные материалы.

Также в Росстате сообщили об увеличении стоимости коммунальных услуг на 11,27% в годовом выражении. Кроме того, по сравнению с январем выросла стоимость проезда в различных видах транспорта: рост цен на поездки на поездах дальнего дошел до 20,8%. Стоимость проезда на троллейбусе выроста на 1,7%, на автобусе — на 0,4%.

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При этом ранее сообщалось, что, по мнению россиян, реальная инфляция превышает официальные показатели в полтора-два раза. В Центробанке, в свою очередь, заявили, что это не соответствует действительности, поскольку люди оценивают рост цен, основываясь лишь на своем собственном опыте и не учитывая те категории товаров, которые Росстат принимает во внимание.

РБК отмечает, что в прошлом году из-за ускоренных темпов инфляции Центробанк поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21%. В середине февраля ЦБ допустил очередное повышение ключевой ставки, однако позже там заявили о ее возможном понижении на ближайшем заседании совета директоров.