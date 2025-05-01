Женщина с инвалидностью нашла способ управлять швейной машинкой с помощью мышц живота

Женщина с инвалидностью из Китая разработала уникальный способ управлять швейной машиной, используя силу своих мышц живота. Это позволило ей зарабатывать на жизнь и вдохновлять других людей, получивших серьезную травму. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

42-летнюю китаянку Танг Мансиа из городского округа Чанша в провинции Хунань, называют «сестрой, которая шьет животом» из-за ее необычного способа работы на швейной машинке. В 2018 году Танг получила серьезную травму в результате несчастного случая, подробности которого не раскрываются. Женщина была частично парализована и сейчас вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

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По данным Dami Video, после несчастного случая Танг была прикована к постели два года из-за чего долгое время пребывала в подавленном состоянии. Выйти из «самого темного периода в жизни» женщине помогла ее близкая подруга.

«Моя подруга сказала мне, что я больше не должна замыкаться в себе. Она напомнила: пусть мои ноги обездвижены, но мой мозг способен работать», — рассказала она.

Так китаянка вместе со своей подругой решили открыть фабрику по производству одеял. Она рассказала, что кроме пошива на нее также легла основная часть работы по дизайну. Когда женщина принялась за поиски швейной машинки, адаптированной для людей с инвалидностью, она обнаружила, что ничего подобного на рынке товаров для шитья нет. Тем не менее, Танг не отчаялась и нашла новый способ управлять швейной машиной без помощи ног: она обвила живот железным кольцом и соединила его с педалью устройства.

«Я использую силу верхней части тела, чтобы привести машину в движение. Моя спина двигается вперед и назад, как у неваляшки. После трех месяцев тренировок я шью так же уверенно, как и те, кто использует ноги», — рассказала она.

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Помимо работы на фабрике, Танг активно занимается благотворительностью. За последние четыре года она бесплатно починила пожилым людям около 4 тысяч одеял и сшила еще 700 для уязвимых групп населения.

«Я хочу рассказать свою историю, чтобы вдохновить других — тех, кто живет с инвалидностью или потерял надежду после несчастных случаев. Нужно быть смелыми. Когда Бог закрывает перед тобой дверь, он открывает окно. Пока мы находим свой путь, наша жизнь может быть яркой», — считает предпринимательница.

По данным издания, история Танг вызвала широкий отклик в китайских соцсетях. Большинство пользователей выразили ей свою поддержку и восхищение.



