82-летняя женщина установила мировой рекорд по стойке в планке

В США 82-летняя Сара Блэкман простояла в планке 5 минут и 20 секунд — дольше, чем кто-либо в ее возрасте. Таким образом она побила мировой рекорд и вошла в Книгу рекордов Гиннеса. На это обратило внимание издание «Коса».

Жительница Массачусетса рассказала, что начала активно заниматься спортом около двух лет назад после смерти мужа. «Я долго ухаживала за ним и поняла, что пришло время заняться собой», — поделилась рекордсменка.

Американка стала заниматься с тренером и выяснила, что у нее хорошо получается стоять в планке. Тогда Блэкман стала понемногу увеличивать время. Чтобы не сдаваться, она включала песню Лайонела Ричи «Endless Love», которая длится 4 минуты и 24 секунды. «Я говорила себе: еще 30 секунд — и так снова и снова», — вспоминает женщина.

Я переехал в Лондон в 43 года Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика Общество 12 минут чтения

По ее словам, на занятия спортом ее также сподвигло желание свободно играть с внуками, при этом не ощущая болей в разных частях тела. «Самому младшему внуку — три года. Я хотела стать более гибкой, чтобы сидеть с ним на полу и играть, как раньше с другими детьми», — сказала она.

Тем, кто тоже хочет заниматься спортом, Блэкман советует выбрать подходящий для себя режим и главное — найти мотивацию внутри себя.

По данным сайта рекордов Гиннеса, женщина оказалась почти на два года старше предыдущей рекордсменки Энни Джудис, которая в августе 2024 года продержалась в планке 4 минуты и 3 секунды. Она вспоминала, что в это время подбадривала себя воспоминаниями о покойном муже, с которым она ранее тренировалась. Женщина призналась, что всегда соревновалась с супругом, удерживая планку по семь минут, в то время как он — шесть.

Я сбежал из России в Германию На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка Общество 8 минут чтения

Этот рекорд был не первым для Джудис. В 75 лет она стала самой возрастной прыгуньей на скакалке. Женщина продолжает тренироваться — в 2024 году она приняла участие в Открытом чемпионате Южной Калифорнии по прыжкам на скакалке. Она также занимается с фитнес-тренером и ведет блог о тренировках, на который подписаны более 70 тысяч пользователей.