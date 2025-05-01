Мужчина с оружием вломился к американской певице после ее критики в адрес Маска

Американская певица Шерил Кроу рассказала, что к ней в сарай некоторое время назад вломился вооруженный мужчина. В интервью Variety девятикратная обладательница «Грэмми» сообщила, что инцидент произошел после того, как она избавилась от автомобиля Tesla в знак несогласия со взглядами соратника президента Дональда Трампа, владельца компании-автопроизводителя Илона Маска.

Певица выложила в соцсетях ролик, где прощается со своей уезжающей на эвакуаторе машиной. Но сейчас Кроу хотела бы, чтобы шумиха вокруг этого ролика утихла, пишет журнал. Исполнительница заявила, что Маск использует возглавляемую им организацию DOGE для сокращения «основных государственных услуг». Реакцию ультраправых активистов на видео журнал назвал «вызывающей тревогу».

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«Был момент, когда я действительно сильно испугалась. На моей территории, в моем сарае появился человек, который был вооружен. Когда имеешь дело с людьми, настроенными так решительно, не чувствуешь себя в безопасности», — сказала Кроу журналистам.

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Последние 22 года Кроу живет на окраине столицы штата Теннеси, города Нэшвилл. Она вспомнила свою песню 1996 года, в которой выступила против того, чтобы в магазины Walmart приходили люди с оружием. «Тогда не все люди были вооружены — и уж точно тогда я не жила в Теннесси, где вооружены все», — сказала певица.

Она назвала Теннеси «тяжелым местом» и сказала, что каждое утро звонит своим представителям в Конгрессе Энди Оглсу и Марше Блэкберн. «Они слышат от меня каждый день, что мы должны встать, заявить о себе и бороться за будущее наших детей», — рассказала Кроу.

Сейчас певица почти не гастролирует. Она не хочет повторения прошлых успехов в чартах, насыщенного социального календаря и предпочитает ощущать себя мамой, живущей с детьми за городом, рассказал Variety.