Умерла старейшая жительница Земли

В городе Порту-Алегри в Бразилии умерла монахиня Ина Канабарро Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты. На момент смерти ей было 116 лет и 326 дней. Об этом сообщила организация LongeviQuest, которая занимается верификацией данных о долгожителях.

По ее данным, после смерти Лукас титул старейшей жительницы планеты перешел к живущей в Великобритании Этель Катерхэм, которой на данный момент 115 лет и 252 дня. В свою очередь, старейшей жительницей Бразилии теперь является Изабель Роза Перейра, которой 114 лет.

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Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года. Еще в молодости она приняла монашеский постриг, а затем большую часть жизни преподавала в католических учреждениях Бразилии и Уругвая. Последние десятилетия своей жизни монахиня провела в Провинциальном доме в Порту-Алегри. В 2018 году на 110-летие она получила апостольское благословение от папы римского Франциска.

Отвечая в одном из интервью на вопрос о причинах своего долголетия, Лукас связала его с верой в бога. «Он — тайна жизни. Он — секрет всего», — сказала она.

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Звание старейшей жительницы планеты по версии LongeviQuest Лукас получила 29 декабря 2024 года после смерти предыдущей обладательницы этого титула — японки Томико Итука, скончавшейся в возрасте 116 лет и 220 дней.

По данным LongeviQuest, рекордсменкой по продолжительности жизни является французская монашка Люсиль Рандон. Она родилась 11 февраля 1904 года и умерла 17 января 2023 года, прожив таким образом 118 лет и 340 дней.