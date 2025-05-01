EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Умерла старейшая жительница Земли

2 минуты чтения 13:55

В городе Порту-Алегри в Бразилии умерла монахиня Ина Канабарро Лукас, считавшаяся старейшей жительницей планеты. На момент смерти ей было 116 лет и 326 дней. Об этом сообщила организация LongeviQuest, которая занимается верификацией данных о долгожителях. 

По ее данным, после смерти Лукас титул старейшей жительницы планеты перешел к живущей в Великобритании Этель Катерхэм, которой на данный момент 115 лет и 252 дня. В свою очередь, старейшей жительницей Бразилии теперь является Изабель Роза Перейра, которой 114 лет.

Я сбежал из России в Германию
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
Общество8 минут чтения

Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года. Еще в молодости она приняла монашеский постриг, а затем большую часть жизни преподавала в католических учреждениях Бразилии и Уругвая. Последние десятилетия своей жизни монахиня провела в Провинциальном доме в Порту-Алегри. В 2018 году на 110-летие она получила апостольское благословение от папы римского Франциска.

Отвечая в одном из интервью на вопрос о причинах своего долголетия, Лукас связала его с верой в бога. «Он — тайна жизни. Он — секрет всего», — сказала она.

Как понять логику мясорубки?
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
Политика7 минут чтения

Звание старейшей жительницы планеты по версии LongeviQuest Лукас получила 29 декабря 2024 года после смерти предыдущей обладательницы этого титула — японки Томико Итука, скончавшейся в возрасте 116 лет и 220 дней. 

По данным LongeviQuest, рекордсменкой по продолжительности жизни является французская монашка Люсиль Рандон. Она родилась 11 февраля 1904 года и умерла 17 января 2023 года, прожив таким образом 118 лет и 340 дней.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Величайшая мистификация в истории»
Мир
«Величайшая мистификация в истории»
Журналисты опубликовали дневники Гитлера, где он писал об отношениях с Евой Браун и жаловался на метеоризм. Все 60 томов оказались фейком
17:00
Я сбежал из России в Германию
Общество
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
00:01
Как понять логику мясорубки?
Политика
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
00:01 30 апреля
Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36 28 апреля
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01 28 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования