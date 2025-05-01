США модернизируют армию с учетом опыта войны в Украине

Армии США предстоит крупнейшая со времен холодной войны модернизация. Она будет проведена с учетом опыта конфликта в Украине. Предполагается, что американские военные получат новые вооружения и избавятся от устаревшей техники, пишет The Wall Street Journal.

По его данным, перевооружение затронет десять крупных армейских подразделений, находящихся на действительной службе. Модернизация в первую очередь выразится в оснащении беспилотниками, ключевая роль которых в современной войне стала очевидной в ходе конфликта в Украине, отмечает издание.

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Предполагается, что американские военные начнут активно использовать дроны для разведки, транспортировки грузов и нанесения ударов по противнику. Готовясь к предстоящей модернизации, американское командование провело консультации с украинскими военными, а также подрядчиками, которые в ходе войны работали с ВСУ.

«Мы должны научиться как использовать беспилотники, так и бороться с ними», — заявил командир 2-го кавалерийского полка США полковник Дональд Нил. По его словам, дроны и раньше были на вооружении американских военных, но в недостаточных количествах.

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Кроме внедрения массового использования дронов, в ходе предстоящей модернизации планируется усовершенствовать системы связи между военными с использованием мобильных телефонов, планшетов и спутникового интернета. Также план модернизации предусматривает инвестиции в размере трех миллиардов долларов в разработку и внедрение новых систем радиоэлектронной борьбы и перехвата беспилотников.

Также предполагается отказаться от закупок для американской армии военной техники, признанной экспертами устаревшей. Речь идет, в частности, о внедорожниках Humvee и ударных вертолетах Apache.