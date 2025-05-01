США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах

США и Украина заключили соглашение о доступе к природным ресурсам Украины. Также в рамках соглашения будет создан совместный инвестиционный фонд. Об этом сообщает Bloomberg и Министерство финансов США.

«В знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины после полномасштабного вторжения России, это экономическое партнерство нацеливает наши две страны на совместную работу и инвестиции, чтобы наши общие активы, умения и возможности могли ускорить экономическое восстановление Украины», — говорится в пресс-релизе Минфина.

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Как пишет Bloomberg, с помощью сделки Киев стремился заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в переговорах о прекращении огня с Россией. В то же время соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. «Считается, что это очень важно для поддержания хорошего отношения Трампа к Киеву», — добавило агентство.

Вице-премьер и глава Минэка Украины Юлия Свириденко рассказала подробности сделки. По ее словам, все природные ресурсы остаются в собственности Украины, и украинские власти определяют, какие именно ископаемые и где добывать. Также управлять инвестиционным фондом Украины и США будут совместно, ни у одной из стран не будет права решающего голоса. Ради функционирования фонда могут вноситься только точечные изменения в законодательство.

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Кроме того, соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями. В нем не содержится упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Свириденко добавила, что соглашение теперь должна ратифицировать Верховная Рада.

Незадолго до подписания соглашения в СМИ появилась информация о том, что Украина попросила внести в него изменения «в последний момент». Утверждалось, что США потребовали от Украины подписания и рамочного соглашения, и договора о создании фонда — последний, по словам украинских чиновников, сначала должен был ратифицировать парламент.