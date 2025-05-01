СМИ узнали о перезапуске сериала «Отчаянные домохозяйки»

Студия Onyx Collective начала работу над новым сериалом под названием «Wisteria Lane» («Вистерия Лейн») — переосмысления культовых «Отчаянных домохозяек» («Desperate Housewives»). Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

Проект разрабатывается в сотрудничестве с актрисой и продюсером Керри Вашингтон и сценаристкой Натали Чайдез, известной по сериалу «Бортпроводница». По словам Чайдез, «Wisteria Lane» будет «забавной, сексуальной и мрачной комедийной мыльной оперой с элементами детектива» в духе оригинального шоу. В центре сюжета — пять совершенно разных женщин, связанных дружбой и соперничеством, которые живут на ухоженной, но полной секретов улице под названием Вистерия Лейн. За фасадом идеальных домов скрываются тайны, которые, как и прежде, нарушат покой этого внешне безупречного пригородного мира.

Я сбежал из России в Германию На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка Общество 8 минут чтения

Пока не уточняется, появятся ли в новом сериале героини из оригинального состава. Создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри не принимал участия в презентации проекта, однако, по данным источников, в курсе разработки и, возможно, будет вовлечен в дальнейшем.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» вышел в 2004 году и быстро завоевал популярность, став культовым шоу, которое продолжалось восемь сезонов. Главные роли исполнили актрисы Тери Хэтчер, Ева Лонгория, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман и Марсия Кросс. Сериал стал настоящим феноменом, получив 38 номинаций на премию «Эмми» и одну победу для Хаффман в категории «Лучшая комедийная актриса», отмечает журнал.

Слухи о перезапуске сериала начали появляться осенью прошлого года, когда создатели шоу отметили 20-летие его премьеры. В ноябре Черри рассказал в интервью People, что к нему обратились «около 70 тысяч человек», заинтересованных в продолжении. Тогда он признался, что по-прежнему скучает по Вистерия Лейн.

Я переехал в Лондон в 43 года Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика Общество 12 минут чтения

«Это была самая увлекательная игровая площадка, которая когда-либо существовала в истории телевидения», — отметил Черри. Он добавил, что ему действительно было бы интересно вернуться к работе над этим сериалом, но на этот раз перенес бы действие в другое десятилетие — например, в 1960-е.

