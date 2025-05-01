EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ узнали о перезапуске сериала «Отчаянные домохозяйки»

2 минуты чтения 10:20

Студия Onyx Collective начала работу над новым сериалом под названием «Wisteria Lane» («Вистерия Лейн») — переосмысления культовых «Отчаянных домохозяек» («Desperate Housewives»). Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

Проект разрабатывается в сотрудничестве с актрисой и продюсером Керри Вашингтон и сценаристкой Натали Чайдез, известной по сериалу «Бортпроводница». По словам Чайдез, «Wisteria Lane» будет «забавной, сексуальной и мрачной комедийной мыльной оперой с элементами детектива» в духе оригинального шоу. В центре сюжета — пять совершенно разных женщин, связанных дружбой и соперничеством, которые живут на ухоженной, но полной секретов улице под названием Вистерия Лейн. За фасадом идеальных домов скрываются тайны, которые, как и прежде, нарушат покой этого внешне безупречного пригородного мира.

Я сбежал из России в Германию
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
Общество8 минут чтения

Пока не уточняется, появятся ли в новом сериале героини из оригинального состава. Создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри не принимал участия в презентации проекта, однако, по данным источников, в курсе разработки и, возможно, будет вовлечен в дальнейшем.

Сериал «Отчаянные домохозяйки» вышел в 2004 году и быстро завоевал популярность, став культовым шоу, которое продолжалось восемь сезонов. Главные роли исполнили актрисы Тери Хэтчер, Ева Лонгория, Николетт Шеридан, Фелисити Хаффман и Марсия Кросс. Сериал стал настоящим феноменом, получив 38 номинаций на премию «Эмми» и одну победу для Хаффман в категории «Лучшая комедийная актриса», отмечает журнал.

Слухи о перезапуске сериала начали появляться осенью прошлого года, когда создатели шоу отметили 20-летие его премьеры. В ноябре Черри рассказал в интервью People, что к нему обратились «около 70 тысяч человек», заинтересованных в продолжении. Тогда он признался, что по-прежнему скучает по Вистерия Лейн. 

Я переехал в Лондон в 43 года
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
Общество12 минут чтения

«Это была самая увлекательная игровая площадка, которая когда-либо существовала в истории телевидения», — отметил Черри. Он добавил, что ему действительно было бы интересно вернуться к работе над этим сериалом, но на этот раз перенес бы действие в другое десятилетие — например, в 1960-е.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я сбежал из России в Германию
Общество
Я сбежал из России в Германию
На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка
00:01
Как понять логику мясорубки?
Политика
Как понять логику мясорубки?
Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения
00:01 30 апреля
Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36 28 апреля
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01 28 апреля
На дне колодца
Криминал
На дне колодца
12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи
17:00 27 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования