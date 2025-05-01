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Мир

Мишель Обама рассказала о воспитании детей «шлепками»

2 минуты чтения 22:07 | Обновлено: 22:41

Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала в подкасте IMO, который она ведет вместе со своим братом Крэйгом Робинсоном, что била своих дочерей Малию, которой сейчас 26 лет, и Сашу, которой сейчас 23 года. На это обратил внимание немецкий таблоид Bild.

Эпизод подкаста Обамы и ее брата был посвящен воспитанию детей, эту тему они обсуждали с актерами Марлоном и Дэймоном Уэйансами. Когда братья Уэйансы признались, что били своих детей, Обама сообщила, что тоже била своих детей, но быстро отказалась от физических наказаний.

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«Потребовалась пара шлепков, чтобы я поняла… Я почувствовала, что не могу придумать лучшего способа донести до маленького ребенка свою точку зрения, чем шлепнуть его по попе. Меня это смутило», — рассказала Обама.

Во время обсуждения безопасности детей Обама рассказала, что ее муж Барак Обама часто шутил, что стал президентом США для того, чтобы быть спокойнее за дочерей, потому что «девочки-подростки бегают вокруг мужчин с оружием». А во время второй предвыборной кампании он сказал: «Ладно, думаю, я смогу продержаться еще четыре года, потому что посмотрите на них, они растут».

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Бывшая первая леди раскритиковала родителей, которые «пытаются прожить жизнь своих детей» и призвала давать им больше свободы. Она подчеркнула, что важно дать детям возможность совершать ошибки и учиться на них. «Все пытаются удержать своих детей, но однажды они выйдут на улицу, и единственное, что можно сказать о них наверняка, — это то, что их постигнет неудача».

Обама привела пример, что если не мешать дочери встречаться с «парнем-болваном», она почувствует доверие со стороны родителей и «вернется в случае неудачи».

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