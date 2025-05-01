Украинский депутат поблагодарил моделей OnlyFans за уплату налогов и призвал легализовать их деятельность

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans, которые заплатили налоги. Об этом сообщает газета «Страна» в своем телеграм-канале.

По его словам, объем налогов, уплаченных моделями OnlyFans, оказался «довольно большим». Депутат отметил, что он лично знаком с некоторыми моделями и общается с ними в соцсетях. При этом Гетманцев призвал сделать эту сферу легальной.

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«Я, как и мои коллеги, выступаю за декриминализацию этого вида деятельности. К сожалению, до сих пор 301 статья Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за создание такого рода контента. Мне кажется что это лицемерие со стороны государства, со стороны общества, когда, с одной стороны, мы понимаем, что такое явление существует, а с другой стороны, мы мы заставляем следователей проводить какие-то следственные действия вместо того, чтобы заниматься более важными для страны вещами», — заявил депутат.

В конце апреля «Страна» сообщила, что более пяти тысяч моделей OnlyFans в Украине заработали на платформе более ста миллионов долларов в период с 2020 по 2022 годы. При этом многие из них судятся с налоговой инспекцией.

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«Плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллионов гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам — 111 миллионов долларов», — заявил тогда глава налоговой Руслан Кравченко.

Ранее сообщалось, что американская профессиональная баскетболистка после завершения спортивной карьеры завела аккаунт на OnlyFans и стала зарабатывать в несколько раз больше, нежели во время своих выступлений за баскетбольные клубы.

