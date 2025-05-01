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Интернет и мемы

СМИ рассказали о новом тренде среди мужчин брить ресницы ради «мужественности»

2 минуты чтения 00:43 1 мая

В социальных сетях распространяются видео, на которых мужчины состригают или сбривают ресницы, чтобы выглядеть «более мужественно». Их записывают пользователи из разных страны, от Турции до Новой Зеландии. Для стрижки используются как электрические машинки, так и обычные ножницы. На это обратил внимание CNN. 

«Ресницы жизненно важны как для визуального восприятия, так и для здоровья глаз. Помимо того, что ресницы действуют как барьер и стимулируют рефлекс моргания, они помогают уменьшить поток воздуха над глазами… сохраняя влажность, сохраняя глаза здоровыми, фильтруя интенсивный солнечный свет, уменьшая блики и улучшая качество зрения», — рассказала офтальмолог Вики Ли из Лондона.

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По ее словам, неправильное удаление ресниц, которое демонстрируют пользователи соцсетей, может привести к осложнениям и травме глаза. 

CNN отмечает, что в художественном искусстве и литературе длинные ресницы на протяжении долгого времени были признаком женственности. «Но в сегодняшнем политическом климате, который становится все более мужественным <…> легко понять, почему некоторые мужчины стремятся подавить в своей внешности все, что может быть истолковано как откровенно женственное», — пишет CNN.

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Издание отмечает, что ни один из парикмахеров, которые выполняли процедуру стрижки и бритья ресниц, не ответили на запрос о комментарии. В то же время 48-летний Спенсер Бейли рассказал, что его часто критикуют за густые ресницы.

 «За последние годы я получил немало упреков по поводу своих густых темных ресниц. Но я определенно не стал бы подстригать их ножницами». Обычно другие мужчины говорят, что они «девчачьи» — несмотря на то, что мой рост составляет 6 футов 2 дюйма (более 185 сантиметров)», — рассказал Бейли.

Мередит Джонс, профессор гендерных исследований в Лондонском университете Брунеля, также напомнил о том, как вице-президента Джей Ди Вэнса «высмеивали за то, что он носил макияж во время выборов». По данным CNN, во время предвыборной кампании его раскритиковали за предположительное использование подводки для глаз.

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