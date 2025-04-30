Внедорожники чаще становятся причиной гибели на дорогах

Пешеходы и велосипедисты чаще погибают при столкновении с внедорожниками и легкими грузовыми автомобилями, чем с транспортными средствами меньшего размера. Об этом сказано в метаанализе аварий в США и Европе за последние 35 лет, который провели ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Имперского колледжа Лондона, сообщает The Independent.

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Согласно исследованию, пешеходы и велосипедисты погибают от столкновения с внедорожником на 44 процента чаще, а среди детей этот показатель составляет 82 процента. Авторы изучили 24 научные работы, касающиеся 680 тысяч дорожно-транспортных происшествий за последние 35 лет: 16 из США, а остальные — из Китая, ОАЭ, Австралии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов и Южной Кореи.

Исследователи пришли к выводу, что при замене всех крупных автомобилей обычными число погибших в ДТП пешеходов и велосипедистов сократилось бы на восемь процентов в Европе и на 17 процентов — в США. Результат отличается из-за того, что около 20 процентов автомобильных аварий происходит с участием внедорожников, а в США — 45 процентов.

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По мнению доцента Лондонской школы гигиены и ведущего автора исследования Анны Гудман, распространение больших автомобилей «грозит подорвать все достижения в области безопасности дорожного движения».По ее словам, эта работа подтверждает обоснованность ограничений на использование крупных транспортных средств в различных городах и странах.

Ученые предполагают, что высокий и тупой профиль передней части автомобиля повышает риск гибели пешехода в ДТП. В таком случае жертва получает удар по своему телу выше: взрослые — в таз, а не в ноги, а дети — в грудную клетку, а не в таз.