Украинцы рассказали о причинах изучать русский язык

Число украинцев, которые считают, что русский язык не нужно преподавать в украиноязычных школах, за последние шесть лет выросло более чем в семь раз, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Среди тех, кто считает, что русский язык нужно учить, большая часть называет его просто одним из иностранных языков, также многие респонденты отмечают исторические обстоятельства. Некоторые заявили, что важно «знать язык врага».

В этом году число украинцев, которые считают, что русский язык вообще не нужен в украиноязычных школах, выросло до 58 процентов, в 2023 году эта доля составляла 52 процента, а за три года до начала полномасштабного российского вторжения — восемь процентов. В западных регионах Украины доля несогласных с изучением русского языка составляет 72 процента, в центральных — 61 процент, на юге — 44 процента, а на востоке — 36 процентов.

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38 процентов украинцев считают, что русский язык нужно учить в украиноязычных школах: три процента — наравне с украинским, шесть процентов — меньше, чем украинский, но больше, чем прочие иностранные языки, 29 процентов — столько же, сколько и, например, английский или немецкий.

Среди тех, кто выступает за изучение русского языка в школах, 38 процентов поставили его на один уровень с другими иностранными языками и сказали, что он нужен для общего развития и для международного общения. 32 процента респондентов ответили, что в Украине много русскоязычных жителей, их окружение говорит по-русски, и эта ситуация сложилась в стране исторически. 14 процентов сказали, что им важно «знать язык врага». Меньше 10 процентов набрали варианты: «это личное право», «нужно знать язык соседей, когда все наладится», «много русской литературы, возможность получать информацию» и «язык не виноват в войне».

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У себя дома 63 процента украинцев говорят на украинском языке, 13 процентов — на русском, а 19 процентов используют оба языка. В 2020 году по-украински говорили дома 52 процента жителей страны. В этом вопросе социологи также выявили региональные различия: на западе и в центре страны говорят с семьей только на украинском языке 85 и 68 процентов жителей, на юге и востоке — 39 и 29 процентов. Каждый третий житель восточных регионов использует оба языка, такая же доля говорит на русском.

КМИС проводил этот опрос в феврале-марте среди граждан Украины, живущих на подконтрольных правительству страны территориях. Институт уточняет, что на исследование влияет война и эвакуация части населения, однако результаты сохраняют высокую репрезентативность.