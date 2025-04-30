Ученые нашли способ использовать пораженную чернобыльской катастрофой землю

Статус земельных участков, затронутых аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году и признанных непригодными для использования в сельском хозяйстве, может быть пересмотрен. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные исследования ученых из Великобритании и Украины.

Авторы работы считают, что официально заброшенные участки на северной части территории Украины уже можно безопасно использовать для выращивания продуктов питания и разведения домашнего скота, а установленные в 1991 году критерии устарели. Они разработали новый метод оценки пригодности почвы.

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Der Speigel отмечает, что работа ученых касаются земель, не входящих в зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Предметом исследования стали бывшие сельскохозяйственные участки площадью около 2 тысяч квадратных километров, загрязненные теми же радионуклидами, но в меньшем количестве. Их до сих пор запрещено использовать из-за, как считают ученые, устаревших данных и методов оценки. Они отметили, что в России и Беларуси, где запрет пересматривают каждые пять лет, зафиксирована значительная разница между данными замеров и предыдущими результатами районирования.

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Ученые использовали протокол оценки, состоящий из пяти пунктов — во время работы на участках ни один из сотрудников не получил дозу радиации, которая превышала бы допустимую по украинским нормативам. Журналисты отмечают, что она оказалась ниже естественного радиационного фона во многих частях мира.

«Речь идет не только о Чернобыле. Речь идет о применении науки и фактов для обеспечения защиты людей», — заявил один из авторов исследования, профессор Джим Смит. Он считает разработанный протокол полезным для переоценки статуса земель и возвращения их в сельскохозяйственный сектор.