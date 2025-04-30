МВД заявило о резком росте наркотических преступлений

МВД России зарегистрировало рост связанных с наркотиками преступлений, совершенных в России, об этом со ссылкой на информацию из доклада министерства пишет проект «Если быть точным». В первом квартале 2025 года таких правонарушений было почти на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Регионом с самой большой долей наркопреступлений оказалась Оренбургская область — здесь таковым стало каждое четвертое преступление, общий рост по субъекту за год составил 125,8%. Каждое пятое преступление связано с наркотиками в Дагестане и Кабардино-Балкарии — 22,5% и 20,3% соответственно.

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Наибольший рост наркопреступлений отмечен в Адыгее (266,7%) и Владимирской области (147,7%), Оренбургская область занимает третье место. Всего за три месяца в России зафиксировали более 60 тысяч таких преступлений.

Больше всего выросло количество преступлений, связанных с производством, сбытом, хранением и транспортировкой наркотиков, МВД зафиксировало рост в 31,6% по сравнению с прошлым годом. При этом сбыт вырос на 51,6%, его доля в структуре наркопреступлений также заметно увеличилась с 64,2% до 73,4%. Более чем на 18% выросло количество преступлений с крупным и особо крупным размером наркотиков.

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Отмечается также, что связанные с наркотиками преступления стали чаще фиксировать в статистике правонарушений, совершаемых с использованием интернета. Ранее они встречались в каждом десятом интернет-преступлении, в первом квартале 2025 года их фиксировали в каждом шестом таком случае.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев отчитался о кадровом дефиците в министерстве. Чиновник отметил, что в прошлом году уволился каждый второй участковый с опытом работы более десяти лет, общая нехватка сотрудников превысила 170 тысяч человек. Из-за этого в отдельных подразделениях структуры МВД неукомплектованность измеряется десятками процентов. Колокольцев привел пример подразделения по борьбе с оборотом наркотиков в Смоленской области, нехватка работников здесь составляет 40%.