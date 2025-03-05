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Общество

В России за год уволился каждый второй участковый

17:13 05.03.2025

Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал о кадровых проблемах в полиции на коллегии министерства, его слова приводит РБК. Каждый второй участковый с опытом работы более десяти лет покинул структуру МВД за последний год, общая нехватка сотрудников в МВД достигла 172 тысяч человек.

Колокольцев отметил, что только за 2024 год из МВД уволилось более 33 тысяч человек, а всего в структуре не хватает 145 тысяч аттестованных сотрудников. Он отдельно отметил массовые увольнения опытных участковых: «Специфика данного направления подразумевает доскональные знания вверенной территории, ежедневное общение с гражданами. Чтобы наладить контакт с населением, требуются годы».

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За шесть прошедших лет, по словам Колокольцева, состав участковых сменился полностью, а полиция вынуждена на четверть сократить количество суточных нарядов из-за нехватки сотрудников. 40% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии. В некоторых регионах страны нехватка в отдельных подразделениях приближается к 50% — в подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Смоленской области не заняты 40% мест. Министр заявил, что «деятельность ведущих служб полиции существенно затруднена».

РБК отмечает, что в 2023 году Колокольцев уже говорил о «критической» нехватке полицейских и следователей, а в мае 2024 заявлял о том, что «один участковый работает за четверых». Тогда же он признавался, что уже не может мотивировать своих подчиненных увеличением выплат.

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