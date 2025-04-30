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Мир

Мужчине вынесли приговор за многолетнее насилие над мальчиками спустя почти 30 лет «жизни в раю» за границей

2 минуты чтения 20:36

81-летнего Ричарда Берроуза приговорили к 46 годам тюремного заключения. Его обвиняли в сексуализированном насилии над 24 мальчиками в Чешире, Западном Мидленде и Западной Мерсии в период с 1968 по 1995 год. 27 лет Берроуз провел в бегах в Таиланде, сообщает The Independent.

Как пишет издание, Берроуз работал руководителем скаутского отряда и школьным воспитателем и применял насилие к мальчикам, которые находились под его опекой. В 1997 году ему предъявили обвинения в сексуализированных преступлениях, но на слушание дела мужчина не явился. 

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С тех пор полиция пыталась его найти. Несколько раз правоохранители обращались к жителям Великобритании на национальном телевидении. В апреле 2023 года детективы из отдела по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью полиции Чешира использовали специальное программное обеспечение для поиска изображений в интернете и обнаружили совпадение фотографии Берроуза с мужчиной по имени Питер Смит, проживающем на Пхукете.

По данным полиции, Берроуз украл личность у своего неизлечимо больного знакомого, что позволило ему незаметно выехать за пределы Великобритании. После побега он «активно интересовался парусным спортом», работал в рекламной фирме на тайском острове и попал в местный новостной репортаж после выхода на пенсию в 2019 году.

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Мужчина прилетел в Лондон после того, как остался без средств к существованию и ему поставили диагноз рак. Там его арестовали в марте прошлого года. Присяжные признали Берроуза виновным в 54 сексуализированных преступлениях, после чего он признался еще в 43. В электронных письмах, найденных после ареста Берроуза, он описывал свою жизнь после побега как «жизнь в раю».

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