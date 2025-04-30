Европейские страны столкнутся с трудностями при сборе 25 тысяч миротворцев для отправки их в Украину в качестве сил «сдерживания», поскольку европейские армии не до конца укомплектованы и страдают от нехватка финансирования. Об этом сообщает The Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин призвал европейские страны отправить в Украину 64 тысячи военных в случае заключения мирного соглашения и заявил, что Великобритания готова направить 10 тысяч. Однако европейские министры обороны заявили, что «нет никаких шансов» достичь этого числа и что даже 25 тысяч человек «потребуют совместных усилий».

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Предполагается, что эту позицию министры обороны озвучили на встрече «коалиции желающих» 10 апреля в Брюсселе. Союзники Великобритании отметили, что для отправки 64 тысяч человек в Украину европейским странам потребуется задействовать 256 тысяч военных в течение двух лет с учетом ротации состава.

The Times пишет, что во время обсуждения представители Эстонии и Финляндии выразили обеспокоенность тем, что отправка миротворцев в Украину в любом количестве «ослабит» их пограничную оборону, а представители Польши, Испании и Италии «ясно дали понять», что не будут отправлять туда своих солдат.

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«Без выделения [войск] крупными густонаселенными странами это тупик», — заявил анонимный источник издания. Франция утверждает, что страна готова отправить от пяти до 10 тысяч военных.

Как отмечает The Times, подобные дискуссии свидетельствуют о зависимости Европы и Великобритании от США, когда речь идет о предоставлении серьезного сдерживающего фактора для России. Источник издания добавил, что численность британской армии сокращается, а вооруженные силы страны страдают от нехватки артиллерии и проблем со «вспомогательными средствами», например, грузовиками, которые они обычно получают от США.