Неустойчивая психика станет ключевым аргументом защиты Diddy в суде

Адвокаты рэпера и продюсера Шона «Дидди» Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy (Пи Дидди), намерены обратить внимание суда на его проблемы с ментальным здоровьем. Они утверждают, что наркотики и алкоголь могли повлиять на его способность осознавать свои действия. Об этом пишет People со ссылкой на прокуроров.

За неделю до начала судебного заседания по делу рэпера о торговле людьми, рэкете и сексуализированном насилии прокуроры подали ходатайство, в котором просят суд не допустить психиатра, нанятого стороной защиты, к даче показаний на процессе Комбса. Судебное разбирательство должно начаться с отбора присяжных 5 мая.

На дне колодца 12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи Криминал 19 минут чтения

Прокуроры оспаривают любые показания, которые могут утверждать, что рэпер не обладал необходимыми «умственными способностями» для совершения преступлений, которые ему инкриминируются, из-за воздействия наркотиков и алкоголя. В поданном ходатайстве упоминаются предполагаемые показания психиатра Эли Ауна, который должен выступить в качестве свидетеля защиты Комбса.

«Заявленные показания [психиатра] касаются ограниченной способности у обвиняемого сформировать mens rea — другими словами, “психического состояния, влияющего на вопрос о виновности”», — говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении People.

Прокуроры возражают против показаний психиатра Ауна, ссылаясь на правило, которое требует, чтобы обвиняемый заранее уведомил сторону обвинения, если намерен представить экспертные доказательства, касающиеся «психического расстройства, дефекта или иного психического состояния, влияющего на вопрос виновности».

«Грязная империя сексуализированных преступлений» Рэпера Diddy обвинили в создании криминальной группировки и причастности к массовым изнасилованиям, секс- и наркоторговле. Ему приписывают даже убийство 2Pac Мир 10 минут чтения

В настоящее время Комбс содержится в Нью-Йоркской тюрьме Metropolitan Detention Center, известной своими тяжелыми условиями, и не имеет права на освобождение под залог. Ему грозит пожизненный срок. Сам Комбс вину не признает.

Как сообщает People, в обвинительном заключении особое внимание уделяется вечеринкам, участников которых, как отмечается запугивали и накачивали наркотиками. Прокуроры утверждают, что после их завершения Комбс и предполагаемые жертвы часто получали капельницы, чтобы восстановиться после физических нагрузок и употребления запрещенных веществ.