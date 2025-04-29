Мужчина два года прятал тело умершего отца в шкафу из-за нежелания платить за похороны

56-летний житель Токио Нобухико Судзуки прятал тело своего отца в шкафу у себя дома в течение двух лет после его смерти. Когда об этом узнала полиция, мужчина объяснил свои действия тем, что похороны обошлись бы слишком дорого, передает South China Morning Post.

По данным издания, соседи Судзуки начали беспокоиться о нем после того, как мужчина неделю держал свой ресторан закрытым. Они вызвали полицию, которая приехала к нему домой и обнаружила в шкафу тело его отца. Он умер в 2023 году в возрасте 86 лет.

Я переехал в Лондон в 43 года Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика Общество 12 минут чтения

Обстоятельства смерти отца Судзуки пока неизвестны, однако мужчина утверждает, что он обнаружил отца мертвым, когда вернулся домой. «Похороны обошлись бы дорого», — признал он, объясняя свое решение скрыть тело. Правоохранители заявили, что изначально мужчина чувствовал вину за случившееся, но вскоре почувствовал облегчение, когда решил, что его вины в смерти отца нет.

Судзуки задержали, сейчас он находится под следствием по делу о хищении пенсии своего отца. Когда история мужчины получила огласку в соцсетях, одна часть пользователей предположила, что Судзуки хотел получить пенсию своего отца, а другая выступила в поддержку мужчины, отметив, что люди могут испытывать сложности с похоронами, особенно если они не сталкивались с этим раньше.

За что посадили самого преданного генерала Путина И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства Политика 9 минут чтения

SCMP отмечает, что это не первый подобный инцидент в Японии. Так, в 2023 году 56-летнему безработному мужчине было предъявлено обвинение в том, что он прятал тело своей 72-летней матери у себя дома с 2019 по 2022 год, присвоив при этом около двух миллионов иен из ее пенсии за этот период. В суде он признался, что скрыл тело матери, чтобы избежать расходов на похороны и продолжать получать ее пенсию, которая была его единственным источником дохода.