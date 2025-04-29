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Мир

Бытовой пластик связали со смертью от сердечно-сосудистых заболеваний

2 минуты чтения 15:27 | Обновлено: 15:29

Содержащиеся в косметике, шампунях, игрушках или контейнерах для еды синтетические химические вещества под названием фталаты способны стать причиной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила CNN со ссылкой на исследование группы американских ученых из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

Фталаты — это соли и эфиры фталевой кислоты, которые добавляют в пластмассы для повышения гибкости, прозрачности, прочности и долговечности.

Исследование, опубликованное в журнале EBioMedicine, было посвящено влиянию конкретного фталата, Ди(2-Этилгексил)фталата (DEHP) на смертность в 200 странах и регионах мира. Анализ показал, что его воздействие привело в 2018 году к 368 764 смертям среди мужчин и женщин в возрасте от 55 до 64 лет.

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В работе говорится, что на Африку пришлось 30% связанных с DEHP смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, а на Восточную Азию и Ближний Восток — 25%. По словам соавтора исследования Сары Хайман, оно считается первой глобальной оценкой последствий для здоровья от воздействия DEHP.

Фталаты способствуют воспалению в коронарных артериях, что может ускорить развитие существующих заболеваний и привести к острым последствиям, включая смерть, заявил CNN старший автор исследования профессор педиатрии и охраны здоровья нью-йоркской Медицинской школы Леонардо Трасанде.

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«Известно, что фталаты разрушают уровень тестостерона. У взрослых мужчин низкий уровень тестостерона является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил он.

При этом CNN, ссылаясь на исследование 2011 года, добавляет, что фталаты также связаны с такими репродуктивными проблемами, как порок развития половых органов, снижение количества сперматозоидов и уровня тестостерона. Другие исследования, как отмечается, связывают фталаты с астмой, детским ожирением и раком. 

Фталаты добавляют в потребительские товары, такие как водопроводные трубы, виниловые полы, медицинские трубки, садовые шланги и некоторые детские игрушки, чтобы сделать пластик более гибким и его было труднее сломать. Они используются в упаковке пищевых продуктов, моющих средствах, одежде, мебели и автомобильных пластмассах. Кроме того, фталаты добавляют в средства личной гигиены, такие как шампуни, мыло, лаки для волос и косметику, чтобы продлить срок стойкости аромата.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщал, что люди подвергаются воздействию пластика, когда вдыхают загрязненный воздух, пьют или едят продукты, контактирующие с пластиком.

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