Мужчина снимал сексуализированное насилие над детьми и шантажировал своих жертв 

В Татарстане местный житель предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, в 2023 году россиянин познакомился в интернете с пятью несовершеннолетними и пригласил их к себе домой на съемную квартиру. «Угрожая применением насилия со стороны несовершеннолетнего знакомого, [обвиняемый] совершил в отношении них действия сексуального характера, сняв происходящее на камеру мобильного телефона», — рассказали следователи.

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Позже обвиняемый использовал сделанные им видеозаписи для шантажа своих жертв. Как утверждают следователи, вместе со своим несовершеннолетним знакомым он угрожал детям распространением видеозаписей и продолжал совершать преступления против их половой неприкосновенности. Кроме того, как заявили в СК, он также заставлял пострадавших совершать кражи и вымогал у них денежные средства.

«После того, как несовершеннолетние были задержаны в момент совершения кражи, они рассказали о противоправных действиях обвиняемых. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в Следственном комитете.

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В конце января Би-би-си сообщил, что семеро британцев годами насиловали троих детей и пытались убить девочку в микроволновке. По версии следствия, пострадавших детей изнасиловали когда им было еще не было 13 лет. Одного из них, как сообщается, иногда заставляли самостоятельно снимать сцены сексуализированного насилия на камеру.

Судья, рассматривавший дело, отметил, что никогда ранее не сталкивался с настолько безнравственным поведением, и поблагодарил детей за силу, проявленную при даче показаний.