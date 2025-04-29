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Мир

Мальте запретили выдавать «золотые паспорта»

2 минуты чтения 15:36

Суд Европейского союза постановил, что Мальта нарушает законодательство ЕС, выдавая «золотые паспорта». В суде посчитали, что выдача паспортов в обмен на инвестиции сводит получение европейского гражданства к простой коммерческой сделке. Об этом пишет Financial Times.

«Государство — член [Евросоюза] не может предоставлять гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — сказано в решении суда.

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В 2023 году Европейская комиссия подала в суд на Мальту из-за ее схемы выдачи гражданства в обмен на инвестиции, заявив, что продажа паспортов подрывает саму суть гражданства ЕС, основанную на взаимном доверии между странами-членами. Отмечалось, что эта практика имеет последствия для всей Европы, поскольку обладатели мальтийских паспортов получают право свободно жить, работать и голосовать на выборах по всему континенту.

По данным газеты, Кипр и Болгария под давлением Еврокомиссии уже отказались от своих программ «золотых паспортов», которые в Брюсселе считают источником коррупционных рисков, отмывания денег и уклонения от налогов. Мальта, напротив, лишь ужесточила свои условия: теперь соискатели гражданства должны инвестировать не менее 600 тысяч евро, приобрести или арендовать жилье, пожертвовать 10 тысяч евро на благотворительность и прожить в стране не менее трех лет.

Программа получения гражданства в обмен на инвестиции действует в Мальте с конца 2013 года. Паспорт островного государства дает право на свободное передвижение по территории ЕС.

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В марте 2022 года Мальта приостановила выдачу «золотых паспортов» гражданам России и Беларуси. По данным РБК, в списке получивших мальтийское гражданство в разные годы фигурировали состоятельные россияне и их полные тезки, в том числе основатель «Яндекса» Аркадий Волож, совладелец девелопера ЛСР Георгий Ведерников и бывший глава «Русэнергосбыта» Андрей Зиновьев.

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