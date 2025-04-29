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Криминал

Котенок умер после надругательства в Подмосковье

2 минуты чтения 21:42

В подмосковных Котельниках неизвестный надругался над черным котенком. Его обнаружила уборщица в подъезде жилого дома на улице Строителей, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «Котельники 24».

По их данным, котенок был весь в крови и с трудом двигался. На видео, опубликованном «Осторожно, новости», видно, что на лестнице в подъезде также остались следы крови. Уборщица рассказала о случившемся жильцам дома, после чего волонтеры отвезли животное в ветеринарную клинику.

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«Котенок подвергся насильтсвенным действиям со стороны человека. В котенка намеренно засунули палку причинив ему физическую боль и страдания с целью убийства животного», — пишет «Котельники 24». 

Во время срочной операции врачи достали из кишечника животного пятисантиметровую палку. В выписке из клиники в графе «предварительный диагноз» был указан перелом костей таза. «Осторожно, новости» пишет о повреждениях мочевого пузыря и прямой кишки котенка.

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После операции врачи сообщили, что они не могут дать благоприятного прогноза. Вскоре стало известно, что котенок умер. Местные жители потребовали найти виновного в произошедшем. За лечение животного волонтеры заплатили более 58 тысяч рублей.

Ранее сообщалось об изнасиловании полуторагодовалого джек-рассел-терьера в Люберцах. Он выбежал из дома и потерялся. Его нашли в подъезде и отвезли к ветеринарам. Собаке диагностировали рвано-резаную рану в области ануса и также провели срочную операцию. Хозяйка собаки рассказала, что ее питомец, вероятно, не сможет восстановиться и всю жизнь проведет в подгузниках.

Позже стало известно, что женщину затравили в соцсетях — ее обвинили в том, что пес сбежал из-за плохих условий жизни. Близкая подруга хозяйки рассказала, что расследованием нападения на собаку занимается полиция, однако в том месте, где оно произошло, нет камер видеонаблюдения.

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