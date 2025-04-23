Потерявшуюся в Подмосковье собаку изнасиловал неизвестный

19 апреля в подмосковных Люберцах, в поселке Томилино, полуторагодовалый пес породы джек-рассел-терьер выбежал из дома, когда его хозяева возвращались с прогулки, и потерялся. Позже собаку нашли со следами насилия. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что о пропаже животного его хозяйка сразу же сообщила в местные чаты. К вечеру собаку нашли в одном из подъездов. В выписке из ветеринарной клиники, которую опубликовал телеграм-канал, сказано, что владелице пса позвонила девушка, к которой тот забежал в квартиру.

Хозяйка забрала животное и отвезла его в клинику «Лада». Там врачи подтвердили, что собаку изнасиловали, пишет «Осторожно, Москва». «Животное поступило в нашу клинику с рвано-резаной раной в области ануса, ссадинами на правой тазовой конечности, на правой надбровной дуге», — сказано в выписке. В документе отмечается, что собаке диагностировали повреждение прямой кишки и глубокие разрывы тканей вокруг кишечника.

«Характер повреждений предположительно указывает на умышленное причинение вреда и насильственных действий к животному со стороны неустановленных лиц», — добавили ветеринары. Они провели собаке срочную операцию.

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Как рассказала хозяйка животного телеграм-каналу, врачи не могут дать гарантий, что ее питомец сможет восстановиться. По ее словам, сейчас собака ходит в подгузниках. Есть вероятность, что ей придется их носить всю жизнь. После случившегося хозяйка подала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Уфе владелец собаки избил ее в лифте многоквартирного дома. Запись произошедшего с камеры видеонаблюдения попала в сеть. Позже появилась запись, как тот же мужчина пинает в голову своего питомца во время прогулки.