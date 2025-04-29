Хозяйку изнасилованного пса затравили в соцсетях

Хозяйка пса Джека, который сбежал из дома в подмосковном поселке Томилино и был найден изнасилованным, столкнулась с волной обвинений в соцсетях. Об этом «Газете.ру» рассказала близкая подруга женщины Екатерина.

«Хозяйку Джека атаковали, захейтили со всех сторон, в том числе и мошенники и просто неадекватные люди. Что она плохая хозяйка и пес сбежал из-за плохих условий жизни. Очень смешно… Дай бог каждой собаке или кошке жить как у Светланы. Потом просто говорят, что ей так и надо, что таким людям заводчики не должны продавать животных. Ну это пишут так, в основном зоошиза», — цитирует Екатерину издание.

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По ее словам, полиция продолжает расследовать нападение на собаку и уже опросила жителей поселка. «Насчет камер могу сказать большое спасибо администрации — их там нет, где все произошло, и этот нелюдь знал об этом», — добавила подруга хозяйки Джека.

Екатерина сообщила, что состояние Джека пока не улучшилось. Ранее другая знакомая владелицы собаки Татьяна говорила изданию, что пес после изнасилования страдает «полнейшим недержанием».

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Полуторагодовалый Джек породы джек-рассел-терьер 19 апреля выбежал из дома в поселке городского типа Томилино Люберецкого района, когда его хозяева возвращались с прогулки. Вечером в тот же день пса нашли, когда он пришел в квартиру местной жительницы.

В ветеринарной клинике «Лада» у питомца обнаружили рвано-резаную рану в области ануса, повреждение прямой кишки, ссадины на правой тазовой конечности и на правой надбровной дуге. В выписке врачи предположили, что пес был изнасилован.