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Мир

Учитель пения предлагал своим ученицам жидкость со спермой под видом чая

2 минуты чтения 21:30 28 апреля

В Бразилии арестован 26-летний Халлан Ричард Мораис Круз, который работал преподавателем вокала и игры на музыкальных инструментах и предлагал своим студенткам жидкость со спермой под видом чая, утверждая, что она улучшит состояние горла и голосовых связок. Об этом сообщают местные издания Metropoles и G1 со ссылкой на документы полиции и суда.

По данным изданий, мужчину арестовали в муниципалитете Порту-Насиунал по подозрению в сексуализированном насилии, совершенном при помощи мошенничества. О случившемся стало известно после того, как одна из пострадавших заметила подмену жидкости и обратилась в полицию.

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Полицейские подтвердили, что сперма, которую Круз давал своим ученицам, принадлежала ему. Также правоохранители заявили, что мужчина снимал девушек на видео без их ведома, когда они собирались выпить жидкость. После задержания учителю предъявили обвинения в покушении на сексуализированное насилие, поскольку никто из его учениц не употребил «напиток».

По данным G1, в ходе обыска полиция изъяла два флакона со спермой и мобильный телефон, который учитель использовал для съемки пострадавших. Сообщается, что он признал свою вину и заявил, что от его действий пострадали и другие люди, в том числе несовершеннолетняя девочка.

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Кроме того, как пишут СМИ, с 2021 года против учителя ведется еще одно расследование по делу об изнасиловании. «Свобода подозреваемого стала потенциальной угрозой для пострадавших и ставит под угрозу общественный порядок», — говорится в постановлении суда, который отправил Круза под стражу. Судья заявил, что мужчина «привык нарушать законные права, защищаемые уголовным законодательством».

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