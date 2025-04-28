Канадских военных проинструктировали «не паниковать» при встрече с дикими гусями



Министерство национальной обороны Канады выпустило инструкцию с правилами поведения для военнослужащих в случае встречи с дикими гусями. Причиной стала весенняя миграция этого вида птиц, в ходе которой они, свив гнезда, поселились в военном городке на западе столицы страны Оттавы, где расположена штаб-квартира ведомства, пишет газета Ottawa Citizen.

Согласно инструкции, при встрече с дикими гусями военнослужащим и сотрудникам штаб-квартиры предписывается «сохранять спокойствие и не паниковать». При этом как военному, так и гражданскому персоналу не рекомендовано кормить птиц или пытаться прикасаться к ним, так как это может спровоцировать нападение.

Если военный столкнулся с птицей, ведущей себя агрессивно, ему рекомендуется отступать — медленно и бесшумно, но не поворачиваясь спиной. «При отходе сохраняйте зрительный контакт. Если гусь бросится на вас или зашипит, поднимите руки, чтобы казаться крупнее», — говорится в рекомендациях Минобороны.

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Гуси заселяют территорию военного городка в Вест-энде Оттавы уже несколько лет подряд, это происходит в период спаривания и откладывания яиц, когда эти птицы могут становиться чрезвычайно агрессивными, пишет Ottawa Citizen. Сезон гнездования обычно длится с марта по май.

Центр дикой природы Торонто сообщил, что нападения гусей на людей или автомобили происходят чаще всего рядом с гнездами. Военный городок примыкает к Зеленому поясу Оттавы, парково-лесной области площадью около 200 квадратных километров, где часто гнездятся птицы, уточнила газета.

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При этом птицы не боятся гнездиться и в оживленных городских районах рядом с людьми и автомобилями. Сотрудники центра рассказали, что иногда гнездо не бросается в глаза, поскольку оно может находиться «в цветочном горшке или на крыше неподалеку».

В свою очередь, в американской компании Geese Relief, которая содержит собак, специально обученных для отпугивания гусей, рассказали, что большинство нападений этих птиц на людей заканчиваются незначительными травмами или вообще без них. В то же время специалисты компании подчеркнули, что им известны случаи, когда нападения гусей приводили к «переломам костей, травмам головы и эмоциональному расстройству». По их словам, чаще всего травмы случаются из-за того, что, пятясь от нападающего гуся, человек спотыкается и падает.