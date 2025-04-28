EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Канадских военных проинструктировали «не паниковать» при встрече с дикими гусями

2 минуты чтения 17:23


Министерство национальной обороны Канады выпустило инструкцию с правилами поведения для военнослужащих в случае встречи с дикими гусями. Причиной стала весенняя миграция этого вида птиц, в ходе которой они, свив гнезда, поселились  в военном городке на западе столицы страны Оттавы, где расположена штаб-квартира ведомства, пишет газета Ottawa Citizen.

Согласно инструкции, при встрече с дикими гусями военнослужащим и сотрудникам штаб-квартиры предписывается «сохранять спокойствие и не паниковать». При этом как военному, так и гражданскому персоналу не рекомендовано кормить птиц или пытаться прикасаться к ним, так как это может спровоцировать нападение.

Если военный столкнулся с птицей, ведущей себя агрессивно, ему рекомендуется отступать — медленно и бесшумно, но не поворачиваясь спиной. «При отходе сохраняйте зрительный контакт. Если гусь бросится на вас или зашипит, поднимите руки, чтобы казаться крупнее», — говорится в рекомендациях Минобороны.

Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
Общество7 минут чтения

Гуси заселяют территорию военного городка в Вест-энде Оттавы уже несколько лет подряд, это происходит в период спаривания и откладывания яиц, когда эти птицы могут становиться чрезвычайно агрессивными, пишет Ottawa Citizen. Сезон гнездования обычно длится с марта по май.

Центр дикой природы Торонто сообщил, что нападения гусей на людей или автомобили происходят чаще всего рядом с гнездами. Военный городок примыкает к Зеленому поясу Оттавы, парково-лесной области площадью около 200 квадратных километров, где часто гнездятся птицы, уточнила газета.

Хотят ли военные завершения войны?
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
Политика5 минут чтения

При этом птицы не боятся гнездиться и в оживленных городских районах рядом с людьми и автомобилями. Сотрудники центра рассказали, что иногда гнездо не бросается в глаза, поскольку оно может находиться «в цветочном горшке или на крыше неподалеку».

В свою очередь, в американской компании Geese Relief, которая содержит собак, специально обученных для отпугивания гусей, рассказали, что большинство нападений этих птиц на людей заканчиваются незначительными травмами или вообще без них. В то же время специалисты компании подчеркнули, что им известны случаи, когда нападения гусей приводили к «переломам костей, травмам головы и эмоциональному расстройству». По их словам, чаще всего травмы случаются из-за того, что, пятясь от нападающего гуся, человек спотыкается и падает.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
LIVE За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01
На дне колодца
Криминал
На дне колодца
12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи
17:00 27 апреля
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Общество
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
00:01 27 апреля
Мужская таблетка против беременности
Мир
Мужская таблетка против беременности
Ученые придумали противозачаточный препарат для мужчин, эффективный на 99%. Он безопасен?
17:00 26 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования