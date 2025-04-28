В космосе собираются выращивать рыбу

Ученые собираются научить космонавтов разводить рыбу в условиях невесомости. Для этого на Международную космическую станцию (МКС) отправят партию икринок морского окуня, из которых за время полета планируется вырастить полноценные особи. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на создателей проекта «Лунный инкубатор» из научного центра в городе Палава-ле-Фло на юге Франции.

Сейчас в аквариуме научного центра выращивают нескольких морских окуней, потомство которых будет первым запущено в космос. Целью проекта сотрудники центра называют выращивание рыбы на Луне и на Марсе — в качестве пищи для будущих космонавтов.

«Рыба является отличным источником белка, в ней содержатся жирные кислоты омега-3 и важные витамины группы В, которые понадобятся в космосе для поддержания мышечной массы человека», — объяснил руководитель проекта, морской биолог Французского национального института океанологических исследований Сирилл Пшибила.

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По его словам, мальки вылупятся из отправленных в космос 200 икринок еще по пути на МКС. Получив их, экипаж станции должен будет наблюдать за развитием мальков, а затем заморозить рыб и вернуть на Землю, рассказал ученый. По его словам, в случае успеха проект позволит кормить будущих обитателей станции на Луне морским окунем не менее двух раз в неделю.

Пшибила рассказал, что конечная цель проекта — построить на Луне «замкнутую пищевую цепочку», используя несколько отделенных друг от друга отсеков. Резервуары планируется наполнять водой, полученной путем плавления льда, найденного на дне кратеров на лунных полюсах. Сточные воды из этих резервуаров можно будет использовать для производства микроводорослей, которые затем станут пищей для фильтрующих воду организмов вроде двустворчатых моллюсков. Часть отходов жизнедеятельности рыб будет собирать зоопланктон. Креветки и черви смогут перерабатывать отходы и становиться, в свою очередь, пищей для рыбы.

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По словам эксперта, системе понадобится четыре-пять месяцев, чтобы стать полностью автономной. Команда «Лунного инкубатора» подсчитала, что для еженедельного обеспечения двумя порциями рыбы семи космонавтов в полете продолжительностью 16 недель потребуется около 200 морских окуней.

Пока 200 оплодотворенных икринок морского окуня будут лететь на МКС, другие 200 мальков от тех же родителей останутся на Земле и будут расти в лаборатории Пшибилы как контрольная группа, пишет The Guardian.

Издание напоминает, что что первыми рыбами в космосе были маленькие фундулюсы, отправленные на орбиту во время одной из миссий американского «Аполлона» в 1973 году. Через три года советские космонавты запустили в аквариум на станции «Салют» несколько гуппи, а в 2015 году на МКС для изучения атрофии мышц были отправлены несколько рыбок данио.