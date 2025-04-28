Рост мировых военных расходов оказался рекордным со времен холодной войны

В 2024 году общемировые военные расходы показали рекордный со времен холодной войны рост. Об этом, как передает РБК, говорят данные свежего доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI).

В документе говорится, что глобальные расходы на оборону в минувшем году составили 2,718 триллиона долларов, что эквивалентно 2,5% мирового ВВП. Этот показатель оказался на 9,4% больше, чем мировые военные расходы в 2023 году. Эксперты отмечают, что это самый резкий рост глобальных расходов на оборону с 1988 года. При этом военные расходы в расчете на душу населения Земли оказались самыми высокими с 1990 года, составив 334 доллара на человека.

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Странами-лидерами по увеличению своих оборонных бюджетов в минувшем году стали Израиль, увеличивший военные расходы на 65% и Россия, чей военный бюджет вырос на 38%. Эксперты связывают это с боевыми действиями в секторе Газа и Украине.

Пятерка стран с крупнейшими военными бюджетами изменилась за год незначительно. Так, первые три строчки по-прежнему занимают США, Китай и Россия. По данным SIPRI, Вашингтон потратил в минувшем году на оборону 997 миллиардов долларов, что составляет 37% от общемировых военных расходов. Китайский оборонный бюджет в 2024 году составил 314 миллиардов долларов, а российский — 149 миллиардов долларов.

На четвертом месте рейтинга в 2024 году оказалась Германия с военными тратами на общую сумму 88,5 миллиарда долларов, а на пятом — Индия с оборонным бюджетом в 86,1 миллиарда долларов.

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В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов, выступая на заседании коллегии Минобороны с участием Владимира Путина, сообщил, что в 2025 году расходы на «национальную оборону» достигнут 32,5% федерального бюджета. Таким образом, по официальным данным российских властей, военные расходы вырастут в текущем году на 6% или примерно на три триллиона рублей.