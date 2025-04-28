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Криминал

Обсуждение одежды девушки переросло в драку с применением мачете

2 минуты чтения 20:38

Группа мужчин поспорила с проходившей мимо них парой, разговор перерос в драку с применением мачете, сообщают «Осторожно новости» и публикуют видео с записью конфликта. Региональное управление МВД заявило, что не получало обращений, но уже начало проверку и розыск участников драки.

Из контекста разговора следует, что мужчины обсуждали проходящую мимо девушку на армянском языке, а ее спутник это понял и остался недовольным, что жену обсуждали за его спиной. «Пацаны смелые, когда они в лицо говорят: «Я хочу выебать твою жену»», — произнес он в адрес одного из собравшихся. В ответ ему заявили, что его жена была одета «очень открыто» и была в «привлекательной одежде». На видео женщина одета в штаны и толстовку с капюшоном.

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Инцидент произошел вечером 27 апреля в подмосковной Балашихе. На опубликованной видеозаписи видно, что мужчина предъявляет претензии группе лиц, к которой в процессе разговора присоединяется человек, нападающий на оппонента с мачете.

В процессе спора напавший с мачете и его оппонент перешли дорогу и вместо словесной перепалки устроили драку на спортивной площадке. Женщина продолжила стоять у дома вместе с собаками, которые пытались защитить хозяина. В полиции не сообщили подробностей инцидента, заявив о проверке после «мониторинга в сети интернет», в ходе которого была обнаружена запись спора и драки.

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Ранее СМИ сообщали о драке между двумя женщинами в Санкт-Петербурге, урегулировать которую попытался участковый. Вместо мирного разрешения конфликта женщины напали на полицейского, набросившись на него с деревянными палками. Следственный комитет задержал их, предъявив обвинение в применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК), еще одна женщина была задержана по статье о публичном оскорблении представителя власти при исполнении (ст. 319 УК).

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