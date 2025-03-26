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Криминал

Женщины в Санкт-Петербурге избили участкового палками

2 минуты чтения 18:36 | Обновлено: 18:37

В Красносельском районе Санкт-Петербурга три женщины избили палками участкового полицейского, приехавшего по вызову «для урегулирования уличной драки», сообщил Следственный комитет. Молодой участковый не смог справиться с женщинами, которые набросились на него с оскорблениями, рассказала «Фонтанка».

25-летний участковый в звании старшего лейтенанта 22 марта приехал по вызову на улицу Пограничника Гарькавого. Он попытался успокоить 53-летнюю уроженку Дагестана и ее 52-летнюю сестру, говорится в материалах дела. Согласно этим материалам, женщины сначала ругались с полицейским, а потом начали хватать его за форму и бить деревянными палками.

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В итоге были задержаны три женщины. Двум Следственный комитет предъявил обвинение в применении насилия к полицейскому (статья 318 УК), а третьей — публичное оскорбление представителя власти при исполнении (статья 319 УК). Максимальным наказанием по первой из двух статей является десять лет колонии, по второй — штраф до 40 тысяч рублей и год исправительных работ.

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Петербургское управление Следственного комитета сообщило, что делом заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин и велел докладывать ему о ходе расследования.

В августе прошлого года Приморский районный суд Петербурга взыскал с МВД России 500 тысяч рублей компенсации в пользу мужчины, избитого после задержания. Полицейские остановили мужчину на выходе из ресторана, посадили в свой автомобиль, где один из офицеров начал бить задержанного электрошокером. В участке, куда отвезли мужчину, избиения продолжились. Пострадавший снял побои и написал заявление на бившего его полицейского.

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