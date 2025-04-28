Четырехлетнего онкобольного американского гражданина депортировали из США в Гондурас

Власти США депортировали в Гондурас троих детей, являющихся американскими гражданами, в том числе одного, страдающего от онкологического заболевания. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на адвокатов семей депортированных и представителей правозащитных организаций Американский союз защиты гражданских свобод и Национальный иммиграционный проект.

По их словам, речь идет о двух случаях — в одном мать была депортирована со своим двухлетним ребенком, а в другом — с двумя детьми четырех и семи лет. По словам адвокатов, обе женщины были задержаны, когда пришли на запланированные встречи в органы миграционного контроля.

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Правозащитники подчеркивают, что эти случаи ярко демонстрируют отсутствие надлежащего судебного процесса в ходе массовых депортаций, начавшихся в США по указанию президента страны Дональда Трампа.

Ранее СМИ со ссылкой на адвокатов и правозащитников уже сообщали о похожих случаях депортации детей, являвшихся американскими гражданами, чьи родители жили в США без документов. Так, адвокат Эрин Хеберт рассказала о деле своей доверительницы — женщины прожившей в США без документов более 10 лет. Ее попросили привезти двух своих детей, у которых есть американские паспорта, на встречу с представителями властей для прохождения формальных процедур. Вместо этого ее задержали вместе с детьми и отправили в Гондурас в течение суток, так и не дав связаться с адвокатом.

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В другом случае американские власти депортировали туда мать с двухлетним ребенком, имеющим американское гражданство. В этом случае в органах миграционного контроля объяснили свое решение рукописной запиской на испанском языке, якобы написанной матерью, в которой она просила отправить ребенка с ней.