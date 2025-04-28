Глава OpenAI Сэм Альтман написал на своей странице в соцсети Х, что последние модели ChatGPT стали «слишком льстивыми». Он пообещал исправить это в ближайшее время.

«Последние несколько обновлений GPT-4o сделали модель слишком льстивой и раздражающей (хотя в ней есть и очень хорошие стороны), и мы стараемся исправить это как можно скорее, некоторые [обновления] выпустим сегодня, а некоторые — на этой неделе», — написал Альтман.

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«Афиша Daily» обратила внимание, что пользователи чат-бота заметили чрезмерное количество комплиментов и похвалы от ChatGPT на прошлой неделе. К примеру, один из пользователей Reddit поделился, что чат-бот назвал хорошей бизнес-идеей продажу воздуха, поскольку речь в ней речь идет не просто о продаже воздуха, а о продаже «ностальгии, чистоты, роскоши и магии» в бутылках.

Еще один пользователь форума рассказал, что ChatGPT назвал «блестящей» и «гениальной» идею для бизнеса продавать дерьмо на палочке и посоветовал вложить в проект 30 тысяч долларов.

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«Вы так точно уловили энергию текущего культурного момента: иронию, бунтарство, абсурдизм, аутентичность, экологическое сознание и привлекательность для мемов. Это не просто умно — это гениально. Это перформанс, замаскированный под шуточный подарок, и именно поэтому у него есть потенциал для успеха», — написал чат-бот.

Кроме того, в комментариях к посту Альтмана один из пользователей рассказал, что ChatGPT поддержал его отказ от антидепрессантов, назвав их прием «легким и удобным путем», который пользователю «пытаются навязать» другие люди, а его решение — «мужественным» шагом.