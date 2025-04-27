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Мир

Россия сослалась на преемственность Российской империи и отсудила церковь во Франции

2 минуты чтения 15:58

Суд во французской коммуне Экс-ан-Прованс рассмотрел поданную российскими властями апелляцию и постановил передать Кремлю права на владение двумя объектами в Ницце: церковью Святых Николая и Александры и кладбищем Кокад. До этого на протяжении века ими управляла Православная русская приходская община в Ницце (ACOR-NICE), сообщает местное издание Nice-Matin.

По его данным, российские власти объяснили свои притязания тем, что церковь и кладбище являются наследием Российской империи, правопреемницей которой считается Россия. По их мнению, община, владевшее зданием с 1923 года, могла опираться только на 99-летний договор аренды, срок которого истек в 2007 году. 

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По данным издания, первоначальное решение суда было вынесено в 2021 году в пользу ACOR-NICE. Руководство общины решило, что общемировой контекст создаст благоприятные условия и утвердит решения суда, особенно после начала войны в Украине, однако после подачи Россией апелляции этого не случилось.

На кладбище Кокад похоронены многие белогвардейцы, бежавшие от Октябрьской революции, в том числе «царские генералы, которых Красная армия не переставала истреблять» и чьи останки Россия хотела бы «вернуть», рассказал глава ACOR-NICE Алексис Оболенский. По его мнению, своими действиями Кремль пытается «стереть представление о том, что может существовать Россия, отличная от той, которую мы знаем; которая более терпима, более открыта, более уважительно относится к своей истории».

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Ранее Россия уже отсудила у ACOR-NICE право на собственность православного Свято-Николаевского собора. По словам Оболенского, после этого в здании собора сменили замки и выселили оттуда общину. Теперь, отмечает глава общины, это может произойти снова.

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