СМИ: США рассматривают вариант возможных переговоров с Северной Кореей

Администрация президент США Дональда Трампа проводит тайные обсуждения и консультации при участии внешних экспертов в связи с планами потенциального восстановления отношений с Северной Кореей. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника и три других источника.

Как пишет издание, с предыдущей встречи Трампа и Ким Чен Ына в 2019 году Северная Корея добилась «тревожных ядерных успехов». Несмотря на то, что отношения с КНДР не входят в число главный приоритетов Трампа, страна с ядерным оружием не может долго оставаться вне поля внимания других государств, отмечает Axios.

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«Мы собираем специалистов, чтобы понять, где сегодня находятся северокорейцы. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные пути, включая взаимодействие», — рассказал американский чиновник.

Старший научный сотрудник Брукингского института Эндрю Йео отметил, что в последнее время Трамп сделал «множество позитивных заявлений» о главе КНДР, что может свидетельствовать о его заинтересованности в том числе в личной встрече с Ким Чен Ыном.

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По данным Axios, посол Швеции в Северной Корее, представляющий там интересы США, на прошлой неделе посетил Вашингтон для консультаций с официальными лицами и экспертами. Один из источников издания сообщил, что основная цель визита посла заключалась в том, чтобы оценить обстановку в Вашингтоне по вопросу взаимодействия с Пхеньяном.

При этом Axios отмечает, что власти КНДР «давно не выражали» интереса к переговорам. На данный момент они будут зависеть от характера диалога, поскольку статус Северной Кореи как ядерной державы закреплен в Конституции страны, и Ким Чен Ын вряд ли согласится на обсуждение ядерного разоружения. В то же время если речь пойдет о контроле над вооружениями и признании КНДР ядерной державой со стороны США, это «сильно встревожит» Южную Корею и Японию, которые могут начать разрабатывать собственное ядерное оружие.