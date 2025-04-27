СМИ: США рассматривают вариант возможных переговоров с Северной Кореей

Администрация президент США Дональда Трампа проводит тайные обсуждения и консультации при участии внешних экспертов в связи с планами потенциального восстановления отношений с Северной Кореей. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника и три других источника.
Как пишет издание, с предыдущей встречи Трампа и Ким Чен Ына в 2019 году Северная Корея добилась «тревожных ядерных успехов». Несмотря на то, что отношения с КНДР не входят в число главный приоритетов Трампа, страна с ядерным оружием не может долго оставаться вне поля внимания других государств, отмечает Axios.
«Мы собираем специалистов, чтобы понять, где сегодня находятся северокорейцы. За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные пути, включая взаимодействие», — рассказал американский чиновник.
Старший научный сотрудник Брукингского института Эндрю Йео отметил, что в последнее время Трамп сделал «множество позитивных заявлений» о главе КНДР, что может свидетельствовать о его заинтересованности в том числе в личной встрече с Ким Чен Ыном.
По данным Axios, посол Швеции в Северной Корее, представляющий там интересы США, на прошлой неделе посетил Вашингтон для консультаций с официальными лицами и экспертами. Один из источников издания сообщил, что основная цель визита посла заключалась в том, чтобы оценить обстановку в Вашингтоне по вопросу взаимодействия с Пхеньяном.
При этом Axios отмечает, что власти КНДР «давно не выражали» интереса к переговорам. На данный момент они будут зависеть от характера диалога, поскольку статус Северной Кореи как ядерной державы закреплен в Конституции страны, и Ким Чен Ын вряд ли согласится на обсуждение ядерного разоружения. В то же время если речь пойдет о контроле над вооружениями и признании КНДР ядерной державой со стороны США, это «сильно встревожит» Южную Корею и Японию, которые могут начать разрабатывать собственное ядерное оружие.