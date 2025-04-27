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Мир

Машина въехала в толпу людей на уличном фестивале в Канаде

2 минуты чтения 14:05

В канадском Ванкувере около восьми часов вечера по местному времени автомобиль въехал в толпу людей, которая участвовала в фестивале по случаю дня Лапу-Лапу, названного в честь борца сопротивления коренных народов Филиппин, который боролся с испанской колонизацией в XVI веке. Об этом сообщает местный телеканал CBC News.

В полиции Ванкувера сообщили о гибели девяти человек. Канадское издание Global News со ссылкой на неназванные источники писало, что среди погибших есть ребенок. По его данным, пострадали как минимум шесть человек.

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Как пишет CBC News, всего вечером на улицы вышли около ста тысяч человек. Водителем внедорожника Audi оказался житель Ванкувера возрастом около 30 лет, имя которого не называется. Его задержали очевидцы и после передали полиции, о мотивах мужчины пока не сообщалось. Временно исполняющий обязанности начальника полиции Стив Рай заявил, что мужчиной уже интересовалась полиция «при определенных обстоятельствах» — каких именно, он не уточнил.

В то же время в полиции Ванкувера заявили, что не считают произошедшее террористическим актом. Расследование инцидента проводится под руководством отдела по расследованию особо тяжких преступлений, отмечает телеканал.

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Также отмечается, что на фестивале за некоторое время до происшествия выступали канадские политики в рамках кампании перед выборами в парламент, которые назначены на 28 апреля. В частности, как сообщает CBC News, за несколько минут до случившегося с фестиваля уехал лидер Новой демократической партии Джагмит Сингх. Он, а также многие другие политические деятели выразили свои соболезнования близким раненых и погибших.

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