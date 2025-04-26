СМИ узнали о подорожании подписки на Spotify

Spotify собирается поднять стоимость индивидуальной подписки на один евро или эквивалентную сумму в десятках стран мира в июне этого года. Изменения коснутся Европы и Латинской Америки, передает Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

При этом сервис не планирует повышать стоимость подписки в США, где платформа уже поднимала ежемесячный тариф в июле прошлого года. По данным издания, за последние недели Spotify уже повысил цены в некоторых странах, в частности в Нидерландах и Люксембурге, однако летом, по словам источников FT, рост цен будет более масштабным.

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FT отмечает, что руководители музыкальной индустрии давно добиваются от Spotify, Apple Music и других платформ повышения цен, утверждая, что они растут медленнее инфляции, а сами услуги стоят дешевле, чем подписки на видеосервисы, например, на Netflix. Так, сейчас в США подписка на Spotify стоит 11,99 долларов. На момент появления в стране сервиса 14 лет назад ежемесячный тариф составлял 9,99 долларов.

Как утверждают в Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), повышение цен происходит на фоне того, что десятилетие быстрого развития музыкального бизнеса начинает замедляться: в прошлом году рост доходов в этом секторе сократился вдвое. Из-за этого крупные музыкальные компании ищут новые способы развития потокового вещания.

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Некоторые стриминговые группы, включая Spotify, рассматривают возможность взимания дополнительной платы за ранний доступ к музыке, поскольку музыкальная индустрия стремится получить прибыль от самых увлеченных поклонников. Также платформы обсуждают предоставление раннего доступа к билетам на концерты тем, кто оформил подписку суперпремиум.

Ранее FT писала, что такая подписка у Spotify будет стоить на шесть долларов дороже стандартной. Apple, Amazon и YouTube также готовят премиальные версии своих музыкальных стриминговых сервисов. При этом представители индустрии отметили, что планы могут поменяться в зависимости от реакции пользователей на необходимость платить больше.