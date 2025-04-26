Ученые поспорили о количестве пенисов на гобелене XI века

Двое британских ученых, Джордж Гарнетт и Кристофер Монк, специализирующиеся на истории средних веков, поспорили о количестве пенисов на гобелене XI века. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, речь идет о 70-метровой вышивке, которая хранится в музее Байё в Нормандии — регионе на севере Франции. Шесть лет назад Гарнетт насчитал на гобелене 93 пениса: 88 лошадиных и 5 человеческих.

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В свою очередь, Монк утверждает, что ему удалось найти еще один мужской половой орган. По его словам, у бегущего человека, изображенного на кайме гобелена, под туникой «что-то болтается». Гарнетт считает, что это ножны меча или кинжала, тогда как Монк настаивает, что это 94-й на гобелене пенис.

«Я не сомневаюсь, что этот предмет является изображением мужских гениталий… Детали удивительно точны с анатомической точки зрения», — заявил Монк в подкасте HistoryExtra, куда были приглашены оба историка.

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Ученые отметили, что их работе, «помимо непристойных шуток и сексуализированных намеков, далека от глупостей». Гарнетт добавил, что речь идет о «понимании средневековых умов».

«Весь смысл изучения истории заключается в том, чтобы понять, как мыслили люди в прошлом. А средневековые люди не были грубыми, неискушенными, туповатыми личностями. Совсем наоборот», — рассказал Гарнетт.

Ведущий подкаста и эксперт по гобеленам из Байё Дэвид Масгроув отметил, что спор двух ученых является доказательством того, что гобелен, который заслуживает тщательного изучения, остается загадкой спустя почти тысячелетие после создания. The Guardian пишет, что в музее Байё сюжет вышивки назвали «эпической поэмой и нравоучительным произведением».