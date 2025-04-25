Ученые назвали самообороной некоторые нападения акул на любителей селфи

Акулы не нападают на людей просто так — чаще всего они защищаются от чрезмерно назойливых туристов. К такому выводу пришли ученые, изучив 74 случая укусов акул во Французской Полинезии с 2009 по 2023 год, пишет The Times.

Согласно исследованию, примерно 5% этих инцидентов напрямую связаны с действиями людей, которых акулы могли воспринять как угрозу. Ученые также проанализировали глобальную базу данных Shark Attack Files, содержащую записи с XIX века, и выявили еще более 300 случаев по всему миру, где укусы акул, скорее всего, были оборонительной реакцией.

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«Существует невероятно негативное восприятие акул… [При этом] по их вине погибает не более 10 человек в год, тогда как, например, собаки убивают ежегодно более 10 тысяч человек, но общество относится к ним положительно», — отметил руководитель исследования профессор Эрик Клуа из Университета PSL во Франции.

По его словам, обострение ситуации связано не столько с поведением акул, сколько с тем, как ведут себя люди. Он считает, что социальные сети играют свою роль: «Я не призываю людей, как это делают многие инфлюэнсеры в соцсетяхи, цепляться за спинной плавник акулы или гладить его, пытаясь доказать, что они безвредны».

Клуа отметил, что люди крайне мало знают об акулах, но при этом часто постопупают с ними так, как побоялись бы вести себя с незнакомой собакой — гладят их, хватают за плавники, толкают или пытаются обнять ради селфи. Это легко может напугать акул и заставить их защищаться. «При этом люди знают разницу между йоркширским терьером и питбулем, но не могут отличить черноперую рифовую акулу от серой бычьей акулы, которые являются их морскими эквивалентами», — отметил эксперт.

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Тем временем число видеороликов с физическим контактом с акулами в интернете продолжает расти. Среди тех, кто делал селфи или видео с акулами, — певица Сиара, актриса Белла Торн, актеры Зак Эфрон и Уилл Смит. Некоторые инфлюенсеры и вовсе сделали акул центральным элементом всего своего контента. Самой известной из них стал фридайверша с Гавайев Оушен Рэмси, ставшая популярной благодаря ролику, в котором она гладит большую белую акулу.

Эти кадры вызвали возмущение у специалистов. «Я не могу поверить, что фраза “пожалуйста, не трогайте руками шестиметрового дикого хищника” — это то, что придется говорить людям вслух, но вот мы здесь», — посетовал морской биолог Дэвид Шиффман в интервью The Washington Post.

Авторы исследования говорят, что одной из его главных целей было не только снизить число нападений акул на людей, но добиться, чтобы СМИ, рассказывая о таких случаях, сосредотачивались не на ярких заголовках, а на контексте произошедшего.