«ВКонтакте» расспросит пользователей о кринже

Компания VK в 2025 и 2026 годах планирует провести серию маркетинговых исследований и расспросить пользователей о том, что они считают «модным, крутым и некринжовым». Об этом сообщает проект «Система» со ссылкой на документы дендера.

«Есть мнение, что сервисы VK и особенно ВКонтакте не являются востребованными у молодой аудитории (14-24) по причине “немодности”. <…> Необходимо получить данные, что считается модным, крутым, “некринжовым” у молодой аудитории, чтобы предлагать ей проекты и активности, соответствующие этому понятию», — сказано в документах.

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В связи с этим компания хочет выяснить, что считается модным у молодежи и какие существуют триггеры «модности» и «антимодности», с помощью чего у людей в возрасте от 14 до 24 лет формируется мировоззрение, а также «какие диджитал-тренды/приложения/фичи являются модными для молодежной аудитории».

При этом исполнителям исследования предстоит рассматривать понятие «модности» в сравнении с мессенджером Telegram, который компания считает своим конкурентом.

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Среди других заявленных тем исследования — отношение молодежи к патриотическим мероприятиям. Так, исследователи должны выяснить, испытывает ли российская молодежь «чувство гордости и причастности» во время государственных праздников и готова ли она ходить на организованные госструктурами мероприятия.

Исследования планируют провести с помощью глубинных интервью. Респондентами должны стать как жители крупных городов, например, Москвы и Петербурга, так и жители областных центров, например, Первоуральска, Новокуйбышевска, Арзамаса и Волжского.

Компания намерена выбрать десять исполнителей для исследования и предоставить каждому грант до 100 миллионов рублей. В то же время анонимный источник «Системы» рассказал, что исследования — это «одно из тестовых заданий для потенциальных подрядчиков». Проводить полноценные исследования компания не планирует.